¿Cuál es la famosa pizzería internacional que evalúa regresar a Argentina tras anunciar su cierre en Chile?

Una reconocida marca internacional de pizzas anunció su cierre en Chile y ahora evalúa su regreso a la Argentina. La cadena estadounidense ya había intentado instalarse en dos ocasiones en el territorio argentino, pero en ambas oportunidades fracasó.

Se trata de Pizza Hut, un icónica cadena de pizzerías de Estados Unidos que se instaló en varios países. Su posible desembarco en Argentina responde a las desregulaciones económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, que facilitaron el ingreso de inversiones extranjeras.

Además otro factor por el cual analiza reinstalarse en el país, es porque tuvo que cerrar sus puertas en Chile luego de que la empresa que operaba la marca en el territorio trasandino, el grupo español Food Delivery Brands (FDB), se declarara en quiebra.

Pizza Hut: quiebra en Chile y un tercer intento en Argentina

Según la información brindada en el sitio Ámbito, Food Delivery Brands (FDB) ya había anunciado el cierre de sus sucursales de Pizza Hut y Telepizza en Chile a principios de 2025. En se entonces la empresa argumentó que la decisión se debió a un «complejo entorno económico, competitivo y financiero». Este cierre implicó la pérdida de alrededor de 100 locales y 1.400 empleos.

Con el cierre de Pizza Hut en Chile, ahora se abre la posibilidad de que busque otro país para instalarse en América Latina y Argentina podría ser el elegido. De ser así se trataría de su tercera incursión en el mercado argentino, los intentos anteriores, en 1983 y 1997, no lograron consolidarse.

Si bien su posible regreso se da en un contexto económico que, según algunos análisis, favorece la inversión extranjera directa, la marca deberá competir con las pizzerías locales.

Pizza Hut cuenta con 19.750 restaurantes en 110 países, es la segunda cadena de pizzas más grande del mundo. Su propietaria, Yum! Brands, maneja otras marcas como KFC, Taco Bell y Habit Burger & Grill.