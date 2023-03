Cuánto cuesta alquilar en Cipolletti en marzo de 2023

Con los altos números de inflación, constantemente hay que estar con la calculadora sacando cuentas para llegar a fin de mes. Esta problemática se dificulta aún más si no contás con una vivienda propia. Actualmente el valor de los alquileres en Cipolletti están por llegar a las seis cifras.

Cipolletti al ser una ciudad que cuenta con una amplia oferta universitaria, es uno de los principales destinos en el Alto Valle que eligen los jóvenes para cursar sus estudios. Teniendo en cuenta este dato, el negocio inmobiliario es uno de los mas requeridos por lo que los precios son mucho mas elevados que en otras localidades de la provincia.

En Cipolletti existe un gran problema y es la escasez de departamentos para alquilar. Las inmobiliarias coinciden en este punto, la demanda es tan grande que no se llega a cumplir y muchas veces los estudiantes no encuentran dónde alojarse. Sumado a este problema, las facultades de la ciudad no tienen residencias universitarias públicas para jóvenes que apuestan por formarse en Cipolletti.

En las redes sociales cada vez se está visibilizando aún más la necesidad de conseguir viviendas en alquiler. Existen grupos donde se difunden las propiedades que rápidamente reciben infinidad de consultas para poder ingresar.

Una problemática similar se ha registrado en Bariloche, “los chicos y sus familias buscan mucho, de manera infructuosa y lo más común es que terminen alojados en un hostel, con acuerdos especiales, hasta que empiezan a conocerse y acuerdan para alquilar entre varios”, explicó la jefa del Departamento de Vida Estudiantil de la UNRN, Irene Silin.

Además, relacionan esta causa a la cercanía que tiene con Neuquén Capital, ya que los alquileres en esa localidad son más elevados, por lo que tanto estudiantes como trabajadores optan por asentarse en Cipolletti.

Actualmente el precio de un departamento de una habilitación en la zona céntrica de Cipolletti ronda los 90 mil pesos, mientras que en los barrios cercanos al centro su valor es cercano a los 80 mil.

En el caso de los monoambientes, una de las opciones mas solicitadas por los jóvenes, el valor en la zona cercana a la facultad ronda entre los 50 y 70 mil.

A estos valores se deben sumar el costo de las expensas, el mes de depósito y la comisión inmobiliaria, lo que aumenta aún más el valor para adquirir una vivienda. Ademas de que la oferta de las viviendas de particulares es escaza.

Por lo que alquilar un departamento que cuente con una habitación, contando solo los gastos de ingreso y expensas, ya superaría los cien mil pesos.