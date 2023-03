La crítica de una concejal de Cipolletti cercana a Tortoriello: «No creo que se recupere la ciudad»

Este jueves, Flavia Boschi la concejal de Cipolletti cercana al espacio de Tortoriello, emitió un comunicado donde criticó las decisiones que tomó el partido en la ciudad. Además aseguró que no participará en las elecciones que se realizarán el 16 de abril.

Boschi explicó que no estará presente en las elecciones debido a un viaje familiar que ya tenía organizado. Aunque dejó en claro que otro de los motivos por el que no participará es que no se «siente cómoda» en el espacio de Juntos por el Cambio.

Argumentó que no conoce a la candidata elegida por Tortoriello para que gobierne la ciudad ya que «nunca participó en el partido o en el espacio».

Tortoriello le propuso a la empresaria Valeria Lo Cacciato que sea la candidata a intendente por Cambia Río Negro. “Me pidieron que diera el sí a la candidatura por haber crecido en la ciudad. El apoyo que recibí cuando comenzó a circular en redes fue tan grande que tuve que decir que sí” explicó Lo Cacciato en dialogo con RÍO NEGRO RADIO a principio de mes.

Boschi criticó la política municipal y argumentó que «se sigue pensando y construyendo de manera autoritaria y vertical, totalmente contraria a como a mi me gusta y apuesto a trabajar». Además mostró su malestar al no ser tenida en cuenta en las propuestas municipales. «Que ni siquiera te tengan en cuenta o te llamen por teléfono aunque sea para charlar de que manera se puede construir o proyectar para Cipolletti, me desmotiva enormemente y me saca las ganas de todo» describió.

«Veremos que nos trae el futuro pero no creo que se llegue muy lejos y mucho menos que se recupere la ciudad… sincericidio total», concluyó en su comunicado.