Cómo armar tu arbolito de Navidad en 2025: gastos que debes considerar en Neuquén y Río Negro

El tradicional ritual de armar el árbol de Navidad se transforma en un desafío económico en 2025. Con el panorama actual de constantes incrementos de precios, el costo de la decoración navideña se posiciona como un ítem importante a considerar en el presupuesto familiar. Se estima que el gasto total para armar el «arbolito» puede oscilar entre 70.000 y superar los 120.000 pesos, dependiendo del estilo y la complejidad de la ornamentación seleccionada.

Las proyecciones de precios indican que una opción mínima, que incluye un árbol y decoración básica, se acerca a los 70.000 pesos. Si la elección es una decoración más completa, con una mayor cantidad de adornos y luces, el presupuesto ascendería a unos 100.000 pesos. En el segmento premium, que contempla un pino de mayor calidad y un detalle exhaustivo en la ornamentación, el desembolso podría sobrepasar los 120.000.

Costos de Navidad 2025: cuánto debes invertir para armar el arbolito en Neuquén y Río Negro

El costo del árbol, elemento central de la decoración, presenta una amplia variación en el mercado.

Según estimaciones del sector, los precios se inician en los 26.000 pesos para los modelos más sencillos y alcanzan hasta los 79.000 pesos para aquellos de mayor tamaño y densidad. La frondosidad del follaje y su apariencia más «natural» son factores clave que inciden directamente en el valor final.

Los adornos también representan una parte significativa del gasto total. Las esferas tradicionales, disponibles en colores como rojo o dorado, tienen un valor individual cercano a los 2.890 pesos. En tanto, las esferas de tono blanco pueden costar hasta 5.000 pesos cada una.

Para quienes prefieren una compra unificada, un set de 100 esferas se consigue por alrededor de 40.000 pesos.

Finalmente, las guirnaldas de luces LED, indispensables para la ambientación, varían entre 7.000 y 15.000 pesos, según el largo y las funciones que ofrezcan.