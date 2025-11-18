Adiós al árbol de Navidad: la decoración minimalista que será furor este 2025

La Navidad se acerca y, como cada año, muchas familias comienzan a planificar cómo será la decoración para una de las fechas más esperadas. El Árbol de Navidad, símbolo indiscutido de estas celebraciones, suele ocupar el centro de la escena y convertirse en un ritual compartido: elegir los colores, renovar los adornos, revisar las luces y sumar algún detalle nuevo. Sin embargo, especialistas en decoración aseguran que este clásico podría quedar en segundo plano en 2025, desplazado por una nueva tendencia que ya empieza a ganar terreno.

Más allá de su valor afectivo, el árbol tradicional presenta algunas desventajas: ocupa mucho espacio, requiere inversión anual para mantenerlo actualizado y, en muchos hogares, termina siendo “territorio de riesgo” para las mascotas —especialmente los gatos—, lo que complica su instalación. A esto se suma el tiempo que demanda su armado y posterior desarme.

La tendencia que llega para reemplazar al árbol tradicional

La nueva propuesta que crece en la decoración navideña prioriza la practicidad, la sustentabilidad y el aprovechamiento del espacio. En lugar del árbol clásico, se imponen los “árboles minimalistas de pared”, realizados únicamente con luces, cintas o guirnaldas que dibujan la silueta del pino sobre una superficie vertical. De esta manera, no ocupan lugar, se adaptan a cualquier ambiente y permiten una estética moderna sin perder el espíritu festivo.

Otra alternativa en auge son los árboles elaborados con ramas recicladas, una opción ecoamigable que aprovecha materiales naturales o reutilizados. Además de ser económicos, aportan un estilo rústico y cálido que combina con distintos tipos de decoración.

También ganan popularidad los árboles de papel, ideales para quienes buscan reducir el uso de plásticos o materiales difíciles de reciclar. Son livianos, fáciles de armar y pueden colocarse en cualquier rincón de la casa sin interferir con la circulación.

En un contexto donde la simplicidad y la conciencia ambiental marcan las decisiones de consumo, estas nuevas versiones del tradicional árbol de Navidad se posicionan como las favoritas para la temporada 2025.