ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Adiós al árbol de Navidad: la decoración minimalista que será furor este 2025

La temporada navideña llega con una transformación inesperada: el tradicional árbol comienza a ceder protagonismo frente a propuestas minimalistas, sustentables y que ocupan menos espacio. Árboles de pared, estructuras con ramas recicladas y diseños de papel se posicionan como las alternativas favoritas para decorar en 2025.

Redacción

Por Redacción

La Navidad se acerca y, como cada año, muchas familias comienzan a planificar cómo será la decoración para una de las fechas más esperadas. El Árbol de Navidad, símbolo indiscutido de estas celebraciones, suele ocupar el centro de la escena y convertirse en un ritual compartido: elegir los colores, renovar los adornos, revisar las luces y sumar algún detalle nuevo. Sin embargo, especialistas en decoración aseguran que este clásico podría quedar en segundo plano en 2025, desplazado por una nueva tendencia que ya empieza a ganar terreno.

Más allá de su valor afectivo, el árbol tradicional presenta algunas desventajas: ocupa mucho espacio, requiere inversión anual para mantenerlo actualizado y, en muchos hogares, termina siendo “territorio de riesgo” para las mascotas —especialmente los gatos—, lo que complica su instalación. A esto se suma el tiempo que demanda su armado y posterior desarme.

La tendencia que llega para reemplazar al árbol tradicional

La nueva propuesta que crece en la decoración navideña prioriza la practicidad, la sustentabilidad y el aprovechamiento del espacio. En lugar del árbol clásico, se imponen los árboles minimalistas de pared”, realizados únicamente con luces, cintas o guirnaldas que dibujan la silueta del pino sobre una superficie vertical. De esta manera, no ocupan lugar, se adaptan a cualquier ambiente y permiten una estética moderna sin perder el espíritu festivo.

Otra alternativa en auge son los árboles elaborados con ramas recicladas, una opción ecoamigable que aprovecha materiales naturales o reutilizados. Además de ser económicos, aportan un estilo rústico y cálido que combina con distintos tipos de decoración.

También ganan popularidad los árboles de papel, ideales para quienes buscan reducir el uso de plásticos o materiales difíciles de reciclar. Son livianos, fáciles de armar y pueden colocarse en cualquier rincón de la casa sin interferir con la circulación.

En un contexto donde la simplicidad y la conciencia ambiental marcan las decisiones de consumo, estas nuevas versiones del tradicional árbol de Navidad se posicionan como las favoritas para la temporada 2025.


Temas

Árbol de Navidad

Diseño

Fiestas de Fin de Año

Navidad

La Navidad se acerca y, como cada año, muchas familias comienzan a planificar cómo será la decoración para una de las fechas más esperadas. El Árbol de Navidad, símbolo indiscutido de estas celebraciones, suele ocupar el centro de la escena y convertirse en un ritual compartido: elegir los colores, renovar los adornos, revisar las luces y sumar algún detalle nuevo. Sin embargo, especialistas en decoración aseguran que este clásico podría quedar en segundo plano en 2025, desplazado por una nueva tendencia que ya empieza a ganar terreno.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios