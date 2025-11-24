Cuatro heridos en un choque múltiple sobre la Ruta 51, en Mari Menuco: el conductor iba alcoholizado

Choque entre cuatro vehículos durante el fin de semana largo. Foto: Gentileza.

Cuatro personas resultaron heridas en un accidente múltiple sobre la Ruta 51, cerca de Mari Menuco. Involucró a cuatro vehículos. Dio positivo la alcoholemia a uno de los conductores.

Choque en cadena sobre la Ruta 51 durante el fin de semana largo

El choque fue ayer alrededor de las 21, en el kilómetro 31, en cercanías del Tenis Club Mari Menuco. Según las primeras pericias en el lugar, una Toyota Hilux impactó violentamente en la parte trasera a un Fiat Uno en el que viajaban cuatro personas. Luego por el choque en cadena, el auto colisionó contra un Chevrolet Onix y este último contra un Volkswagen Vento.

Según informó el subcomisario Damián Jorquera las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas al hospital Natalio Burd y al de San Patricio Del Chañar. Ninguna con heridas de gravedad.

El test de alcoholemia dio 0.38 g/l al conductor de la camioneta.

Por el accidente hubo largas filas y demoras. La zona fue uno de los puntos elegidos durante el fin de semana largo en un domingo con temperaturas que alcanzaron los 36ºC.

Controles de alcoholemia sobre la Ruta 51 y 22

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo informaron que este lunes habrá controles de alcoholemia masivos durante el retorno del fin de semana largo.

Precisaron que estarán sobre la Ruta 22 y la Ruta 51, puntos claves del tránsito hacia la Confluencia.

«El objetivo es prevenir siniestros viales y garantizar un regreso seguro», indicaron.