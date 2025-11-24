Semana de extremos en Neuquén y Río Negro: del calor intenso a días frescos con lluvias en el Alto Valle

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una semana de importantes fluctuaciones meteorológicas. Los primeros días estarán marcados por jornadas de intenso calor y brisas moderadas. Hacia el final de la semana, se espera un cambio drástico con el ingreso de aire más frío y posibles precipitaciones. Los fenómenos más destacados incluirán viento y una notable variación térmica.

Este lunes 24 de noviembre, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimentará una jornada muy calurosa. La temperatura máxima alcanzará los 36°C, mientras que la mínima será de 25°C. El cielo se presentará ligeramente nublado, con la mañana y tarde como franjas horarias más complicadas por el calor. Se anticipan condiciones de elevadas temperaturas para la región patagónica.

Para el martes, el calor persistirá, aunque con un leve descenso en las marcas térmicas. La máxima esperada es de 32°C, con una mínima de 23°C. El cielo estará parcialmente nublado y se esperan vientos variables de entre 13 y 41 km/h.

El miércoles, las temperaturas seguirán elevadas con una máxima de 33°C y una mínima de 28°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cielo ligeramente nublado. El viento cobrará más fuerza, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Previo al fin de semana, llega un marcado descenso de temperaturas y lluvias

Una transición comenzará a sentirse el jueves 27 de noviembre en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La temperatura máxima descenderá a 29°C, con una mínima de 18°C, marcando el inicio de un aire más fresco. El cielo se mantendrá ligeramente nublado, y los vientos variables seguirán presentes.

El viernes se presentará como el día más frío y con probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima apenas alcanzará los 14°C, con una mínima de 12°C. El SMN indica entre un 10% y 40% de probabilidad de lluvia para la región.

El viento será significativo, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, complicando las condiciones de mañana y noche.

El fin de semana en el Alto Valle: qué pasa con la lluvia, ¿sube la temperatura?

Para el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimentará un clima más templado. El sábado, la máxima será de 15°C y la mínima de 12°C, con vientos moderados. El domingo, la temperatura se recuperará, alcanzando los 22°C de máxima y 14°C de mínima. Ambos días tendrán cielo ligeramente nublado y sin pronóstico de precipitaciones.