Buscan a tres integrantes de la colonia menonita de Conesa: ingresaron al río y no volvieron a salir, qué se sabe

El domingo por la tarde, la Policía de Río Negro inicio un operativo para dar con el paradero de tres personas que se encuentran desaparecidas en Conesa. Según las primeras informaciones, una adolescente de 16 habría ingresado al río y fue arrastrada por la corriente, su padre y su hermano intentaron rescatarla y también desaparecieron. Se confirmó que son integrantes de la colonia menonita que hace algunas semanas se instaló en Valle Medio.

La denuncia por la desaparición fue radicada el domingo por la tarde e indica que las tres personas «se encontraban en el campo «La Asunción», ubicado sobre Ruta 55, camino a Guardia Mitre». Según informaron desde la Comisaria 20 a medios locales, el primer aviso lo dio un trabajador metalúrgico a las 16.15.

En su relato explicó que la primera en ingresar al agua fue Ana Neufeld, de 16 años. Algunos minutos después de entrar al río fue arrastrada por la corriente. El intento de rescate resultó trágico. Según el testimonio del trabajador, el padre de la joven, Jacobo Neufeld, y su hermano, David Neufeld (20), se lanzaron al agua para auxiliarla. Lamentablemente, ambos también fueron arrastrados por la corriente.

Tras el suceso, los testigos se dirigieron de inmediato a la comisaría para reportar la desaparición.

Cómo se desarrolla el operativo de búsqueda por los tres integrantes de la colonia menonita que fueron arrastrados por el río Negro

Desde el domingo, en el lugar trabaja la brigada Rural, Prefectura Naval y el personal de bomberos. El primer rastrillaje que se realizó por la zona costera rio negativo.

La tarea continuará durante este lunes con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina y el uso de un dron para avistamiento aéreo, aportado por el Cuerpo de Criminalística de la Policía de Río Negro.