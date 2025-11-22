Tragedia en la Ruta 22: qué pasó con el único sobreviviente de la familia que murió en el brutal choque

El trágico siniestro de la Ruta 22 tuvo también un pequeño milagro, solo un integrante de la familia que murió en el brutal choque logró sobrevivir. El hombre en medio de la situación fue asistido por personal de salud quienes se encargaron de trasladarlo al hospital local. Este sábado, a 24 horas del episodio, informaron cuál es su situación actual.

El hombre de 65 años identificado como Justo Pastor Gutiérrez, un conocido vecino de Catriel, también viajaba en la Ecosport que fue impactada por la camioneta Amarok. Fue el único sobreviviente y el testigo más cercano de lo que sucedió.

Cuando llegó la asistencia, Gutiérrez fue derivado al hospital local y poco se sabía sobre su estado de salud. Las autoridades sólo habían asegurado que no corría riesgo de vida.

Este sábado fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el hombre fue dado de alta el viernes por la tarde cuando familiares de Catriel llegaron a la ciudad para retirarlo.

Según información a la que pudo acceder este medio, Gutiérrez presentaba un golpe en la cabeza y algunas laceraciones, pero lo que más les preocupaba era que estaba en estado de shock y por ello también fue recibido por personal de Salud Mental.

Por las imágenes que revelaron los testigos del siniestro, el hombre pudo haber recibido sus heridas cuando intentó rescatar a su familia del interior del auto. Lamentablemente, no lo logró debido a la rápida propagación de las llamas.

Cómo fue el trágico choque de la Ruta 22

El fatal episodio que conmocionó a toda la región del Alto Valle y a la provincia de Río Negro se registró cerca de la 7 de la mañana. El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó a Diario RÍO NEGRO que el caso es investigado y se busca esclarecer con precisión la modalidad del impacto, pero adelantó algunos detalles de lo que sucedió.

De esta manera relató que el choque fue entre dos vehículos, una camioneta Amarok conducida por un joven de aproximadamente 28 años y una Ford Ecosport en la que viajaba una familia oriunda de Catriel compuesta por cinco personas, entre ellas las víctimas fatales.

Desde la Fiscalía indicaron que la Ecosport que circulaba en sentido oeste-este se había estacionado sobre el margen de la Ruta Nacional porque se le había caído parte del equipaje y fue en ese instante que, a pocos kilómetros de Allen, fue alcanzado desde atrás por la camioneta Amarok que circulaba a alta velocidad. Por el impacto, el vehículo menor fue arrastrado varios metros y poco después se incendió.

Inicialmente, se informó que cuatro personas viajaban en la Ecosport, de las cuales tres habían fallecido. Sin embargo, cerca del mediodía, durante la extracción de los cuerpos, las autoridades hallaron una cuarta víctima y una mascota. De esta manera, se confirmó que en el vehículo viajaban cinco personas y un perro.

Posteriormente, se conoció la identidad de ellas: Liliana Cocuzza, una reconocida doctora de la ciudad de Catriel; y su hija Carina Gutiérrez, madre de los pequeños también involucrados en el hecho.