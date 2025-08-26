Cuatro heridos por un violento vuelco en la Ruta 237: un joven salió despedido por no llevar cinturón, lo derivaron a Neuquén

El lunes por la tarde se registró un violento vuelco en la Ruta 237 que dejó como saldo un total de cuatro personas heridas. Desde Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila informaron que uno de ellos salió despedido del auto debido a que no llevaba cinturón de seguridad. El comisario Raúl Levio informó a Diario RÍO NEGRO que el joven con heridas más grave tiene 27 años y fue derivado a Neuquén.

El impactante siniestro vial ocurrió el lunes, cerca de las 15, en el kilómetro 1420 de la Ruta Nacional 237. Los bomberos fueron alertados por la situación y al arribar al lugar se encontraron con un vehículo que estaba sobre su techo.

Detallaron que en el auto, Chevrolet Tracker, viajaba una familia compuesta por cuatro personas -tres hombres y una mujer- y resaltaron que se trató de un «autovuelco» por lo cual no hubo terceros involucrados.

Se presume que el conductor en una maniobra que realizó mientras conducía, mordió la banquina y terminó perdiendo el control. El vehículo terminó dando al menos cuatro vuelcos sobre la banquina contraria hasta quedar con sus ruedas hacia arriba.

Vuelco en la Ruta 237: cuatro heridos derivados de urgencia al hospital

El comisario Raúl Levio detalló que el ocupante que fue despedido del auto por no llevar colocado el cinturón de seguridad, es un joven de 27 años. En tanto el resto de las personas involucradas quedaron en el vehículo.

El vuelco ocurrió el lunes por la tarde. Foto: Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila

Desde el informe de Bomberos indicaron que «todos fueron derivados al hospital local con heridas y traumatismos de distinta consideración mediante el traslado en dos ambulancias». Pero este martes, Levio destacó que el presentó lesiones más graves fue el joven de 27 años que anoche fue trasladado de Plaza Huincul al hospital Castro Rendón de Neuquén.

Tiene «múltiples lesiones y anoche lo trasladaron para exámenes más complejos, dado que poseía lesiones en el tórax y columna», agregó el comisario.

En el sitio trabajó personal del hospital de Piedra del Águila, personal de tránsito y Bomberos Voluntarios.