Video | Un vuelco generó caos en Cardenal Samoré: el intenso operativo para remover un camión cisterna en Chile

El paso Cardenal Samoré registró complicaciones este lunes. Si bien desde Vialidad Nacional habían informado su normal apertura, durante la mañana fueron comunicando cortes intermitentes y preventivos por pedido de las autoridades de Chile. Así fue el trabajo para remover un camión cisterna que volcó del lado chileno:

Vuelco en Chile complicó el cruce desde Neuquén: qué pasó

La situación generó confusión este lunes ya que al principio se había informado que el cruce a Chile estaba habilitado. Sin embargo horas después Vialidad Nacional publicó un «flash informativo» para anunciar un corte preventivo que se liberó minutos antes de las 14.

Detallaron que las autoridades de Chile solicitaron cerrar el paso por Cardenal Samoré hasta concluir los «trabajos de remoción de un camión cisterna». Explicaron que el mismo volcó el pasado jueves 21 y debido al fuerte temporal del fin de semana, «recién hoy se dispuso su remoción».

Desde Vialidad detallaron a Diario RÍO NEGRO que las maniobras requieren la interrupción de ambas calzadas por lo que es imposible cruzar. «Estamos esperando el nuevo parte, dependemos de lo que nos informe Chile ya que el camión se encuentra del lado chileno«, aclararon.