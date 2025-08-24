Vuelco en la Ruta 65, entre Cipolletti y Fernández Oro: solicitan cuidado al circular por la zona este domingo

La Ruta 65 se convirtió en el escenario de un fuerte vuelco este domingo. Minutos después del mediodía, un conductor perdió el control de su vehículo y volcó entre Cipolletti y Fernández Oro. Personal de Bomberos y Policía trabaja en el lugar. Algunos kilómetros más adelante, entre Roca y Allen la Ruta Chica se encuentra con complicaciones por un incendio.

Según detallaron fuentes policiales, el tránsito está complicado sobre la Ruta 65, entre Cipolletti y Fernández Oro por un accidente vial. Un conductor, por motivos que se intentan esclarecer, perdió el control de su vehículo y volcó a pocos metros del acceso a María Elvira.

Se desconoce si hubo heridos. En el lugar trabaja el personal de Bomberos, la Policía de Río Negro y el servicio de asistencia médica. El automóvil se encuentra sobre la ciclovía, por lo que desde Tránsito piden a los conductores que transiten con precaución por la zona.

Tránsito complicado entre Allen y Roca: piden circular con precaución por la presencia de humo en la Ruta 65

El tránsito en la Ruta Provincial 65 se encuentra complicado en el tramo que une las localidades de Allen y General Roca, debido a la presencia de una densa columna de humo que reduce significativamente la visibilidad.

Debido a un incendio en una zona de chacra ubicada a la altura de Guerrico, las autoridades pidieron circular con precaución sobre la Ruta 65, también conocido como Ruta Chica.

Los Bomberos están trabajando en el sitio y si bien están controlando el fuego que se extendió sobre los pastizales, la densa columna de humo está afectando la visibilidad de los conductores. Se solicita extremar las precauciones ya que es justo en una zona de curvas donde se han registrado varios siniestros viales.