Cuenta regresiva para el avistaje de ballenas en Río Negro: este viernes se lanza la temporada

Las salidas desde Las Grutas y Puerto garantizan experiencias únicas con la fauna. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Golfo San Matías se prepara para vivir un fin de semana especial con la apertura de la temporada 2025 de avistaje de fauna marina, una de las propuestas turísticas más esperadas del año. “El acto tendrá lugar a las 12 del mediodía, este viernes, en el parador Serena del Puerto del Este”, informaron desde el gobierno de Río Negro.

El inicio de la temporada de avistaje de fauna marina en Río Negro tendrá un evento único

La celebración contará con la presencia de prestadores turísticos, autoridades del Corredor de la Costa, vecinos y turistas. El evento busca dar inicio oficial a los paseos embarcados que ya forman parte de la identidad costera de la región.

Durante la temporada, se realizan salidas diarias en las que es posible observar lobos marinos, delfines, pingüinos y aves. El momento más esperado llega entre agosto y octubre, cuando aparecen las ballenas francas australes en el Golfo.

El Golfo San Matías inaugura la temporada de avistaje con ballenas, lobos y delfines. Foto: gentileza.

Además del avistaje embarcado, la costa ofrece experiencias para todos los gustos: desde caminatas hasta buceo para descubrir el mundo submarino. Las salidas parten tanto desde Puerto como desde Las Grutas, siempre bajo protocolos de seguridad.

El foco en la sustentabilidad es central en cada actividad. “Las salidas se realizan desde el Puerto y desde Las Grutas, y permiten observar la fauna desde una distancia segura y respetuosa”, indicaron.

Infusiones, charlas y astroturismo suman color a la propuesta de Río Negro

El sábado y domingo, la Casa de la Cultura será sede del primer Encuentro “Infusiones de Mar”. Allí, cafeterías y casas de té de la región invitarán al público a degustaciones, sorteos y charlas vinculadas al mundo del café y el té.

La programación también incluirá la disertación de un biólogo marino sobre la riqueza del mar argentino. A esto se sumarán propuestas de astroturismo, que permitirán descubrir la magia del cielo nocturno en la costa rionegrina.

Este fin de semana turístico forma parte de las acciones de promoción y fortalecimiento de la oferta que impulsa el Gobierno provincial junto a los municipios del Corredor de la Costa Atlántica. El objetivo es resaltar tanto los atractivos naturales como los culturales.