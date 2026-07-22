Cutral Co y Plaza Huincul amanecieron cubiertas de nieve

El pronóstico se confirmó y la nieve llegó a Cutral Co y Plaza Huincul durante la noche. Las dos ciudades amanecieron cubiertas con nieve que logró acumularse. Hasta el mediodía una densa neblina redujo la visibilidad de 50 metros. La Ruta Nacional 22 hacia Zapala se vio interrumpida a la altura del paraje San Sebastián durante algunas horas porque dos camiones se atravesaron. Una vez que los retiraron, la calzada estuvo reducida.

La cantidad de nieve acumulada fue de dos centímetros, según lo registraron los observadores meteorológicos del aeropuerto local.

La lluvia moderada del martes por la noche se convirtió en nieve que rápidamente empezó a cubrir todo en la comarca petrolera. A la mañana temprano, todavía permanecía teñido de blanco, y los madrugadores pudieron apreciarla, aunque se alcanzó a acumular dos centímetros.

Con el correr de las horas las precipitaciones derritieron lo reunido y se instaló la densa niebla que solo permitió la visibilidad a 50 metros de distancia, tal como lo confirmaron los observadores meteorológicos.

Sin embargo, algunos viajeros resolvieron, de todos modos, detenerse frente al monumento de Lionel Messi y tomarse las fotos, a pesar de la niebla para tener el recuerdo. Otros vecinos, desafiaron el frío y prefirieron ir ni bien comenzaron a caer los primeros copos.

La nieve y la estatua de Lionel Messi en Cutral Co (Foto: (@MariaRosaG60376)

Camiones atravesados en el paraje San Sebastián de la Ruta 22

La Ruta 22, a la altura del paraje San Sebastián, a unos 35 kilómetros de Cutral Co en sentido a Zapala estuvo transitoriamente interrumpida porque dos camiones quedaron atravesados sobre la subida.

Hasta que llegó el personal de Vialidad y de Protección Civil de Cutral Co que lograron ayudar a los choferes para volver a acomodarlos, se formaron filas de autos, camionetas y micros, a la espera que se pudiera habilitar.

Una vez que se los reubicó, se permitió el paso en media calzada. Las recomendaciones son la circulación con mucha precaución.

La Ruta 22, entre Cutral Co y Zapala estuvo con la calzada reducida por dos camiones que se atravesaron. (Foto: gentileza)

Números de emergencia en Plaza Huincul

En el caso de Plaza Huincul, el municipio emitió los canales de difusión para solicitar colaboración ante la emergencia. En especial, para las personas que viven en las áreas semirrurales o en los sitios más alejados del casco urbano y que no cuentan con la red de gas natural.

Hay dos líneas de telefonía celular: 2995705168 para quienes viven en el casco urbano, y los diferentes barrios de la ciudad. Mientras que el 2995325736 para las zonas rurales y parajes aledaños a Plaza Huincul.

Se recordó que las líneas 100 y 103 facilitan la tarea en red con bomberos voluntarios, salud y Defensa Civil.