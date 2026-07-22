Avanzan tres obras clave para ampliar la oferta educativa en el oeste de Neuquén

La obra de ampliación de aulas y talleres en la EPET 17 se prevé finalizar entre agosto y septiembre. Foto: gentileza.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, recorrió esta semana las obras de ampliación de la EPET N.º 17, y visitó el inicio de la construcción de la EPET N.º 27 y el CPEM del barrio Z1.

Los nuevos establecimientos buscarán cubrir la creciente demanda de matrículas en el oeste de la capital, una zona de gran crecimiento demográfico dónde no se construye una escuela secundaria desde hace más de 20 años.

La obra de ampliación de aulas y talleres en la EPET 17 se prevé finalizar entre agosto y septiembre. Por su parte, la ejecución de los nuevos edificios del CPEM en Z1 y la EPET 27 recién inicia.

En la recorrida también estuvieron presentes el intendente de la capital, Mariano Gaido, la ministra de Educación, Soledad Martínez, y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi.

Nueva infraestructura educativa: resolver una demanda histórica

“Hoy hay muchos chicos que tienen que ir a escuelas que están en otros sectores de la ciudad. Creíamos oportuno poder lograr que la educación esté presente en cada uno de los rincones”, aseguró Figueroa.

Sostuvo que para el gobierno la educación es prioridad. En esa línea, anunció: “Ahora estamos retirando todos los tráileres de la EPET N° 25 de Plottier y vamos a inaugurarla el 3 de agosto”.

A su turno, Martínez puntualizó que “las obras del CPEM de Z1 y la nueva EPET ubicada en el oeste son muy necesarias para resolver la demanda de sectores de la ciudad que están creciendo de manera sostenida”.

Además, detalló “estamos en la etapa final de los talleres de la EPET 17, una institución que hoy funciona en espacios alquilados, donde han tenido que adaptar las instalaciones para que funcionen sus talleres”.

“En el oeste hace más de 20 años que no se construye una escuela secundaria y es el sector de la ciudad que más crecimiento ha tenido. Toda esa población hoy migra a escuelas que están en otros radios”, enfatizó la funcionaria.

Por su parte, Bertoldi destacó el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio: “Hoy vimos los avances del primer porcentaje de ejecución tanto de la EPET 17 como del CPEM en el barrio Z1, un barrio que además se está consolidando con obras del intendente”.

“Son más de diez mil metros cuadrados dentro de los cien mil que se están construyendo en la provincia, y son diez mil para la ciudad. Son obras que son únicas en el país«, aseguró Gaido.

EPET 17, EPET 27 y CPEM Z1: los detalles de la obras

La obra de ampliación de la EPET N.º 17 implicó una inversión superior a los $4.290 millones. Contempla 1.135 metros cuadrados cubiertos, con nuevos talleres y dos aulas, además de un playón.

El nuevo CPEM Z1 se ejecuta sobre las calles Los Pingüinos y Los Loros, tendrá una superficie de 2.238 metros cuadrados. La obra implicó una inversión de $7.395 millones y el plazo estimado de construcción será de 15 meses.

A su vez, la EPET N° 27 representó una inversión de $12.285 millones, con un plazo de ejecución de 19 meses. El establecimiento tendrá una superficie cubierta de 4.996 metros cuadrados.