Abrieron las inscripciones para la Feria del Libro de Cipolletti 2026: hasta cuándo hay tiempo de participar

La feria contará con stands de editoriales y librerías, presentaciones de libros, conferencias, talleres, cine debate y espectáculos artísticos de distintas disciplinas. Foto: municipio de Cipolletti.

a cuenta regresiva para una nueva edición de la Feria del Libro de Cipolletti ya comenzó. El municipio lanzó la convocatoria para quienes deseen integrar la programación de la 21° edición, que se desarrollará del 9 al 18 de octubre bajo el lema «Abrí tu mente», con la propuesta de convertir a la ciudad en «un laberinto de ideas».

La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de julio y está dirigida a escritores, artistas, capacitadores, editoriales y librerías, que podrán presentar sus proyectos para formar parte de una de las principales citas culturales del Alto Valle.

Cómo participar de la Feria del Libro de Cipolletti 2026 y cuáles son los requisitos

Desde la Dirección General de Cultura explicaron que la intención es construir una feria abierta y participativa, con una programación que reúna propuestas literarias, educativas y artísticas para públicos de todas las edades.

Quienes deseen postular actividades podrán enviar sus propuestas al correo feriadellibrocipolletti@gmail.com o comunicarse al teléfono +54 9 2994 21-4698 para recibir más información sobre la convocatoria.

Como cada año, la feria contará con stands de editoriales y librerías, presentaciones de libros, conferencias, talleres, cine debate y espectáculos artísticos de distintas disciplinas, además de la participación de invitados especiales de alcance regional y nacional.

El antecedente de 2025: una edición que reunió a miles de personas

La nueva convocatoria llega después del éxito alcanzado por la edición 2025, que llevó por lema «Portales del Tiempo» y convocó a más de 5.000 personas durante su fin de semana inaugural en el Complejo Cultural de Cipolletti.

Aquella edición ofreció una agenda con más de 50 actividades diarias, recibió a más de 70 escuelas y reunió a 70 escritores locales, regionales y nacionales, además de sumar espectáculos de música, teatro, danza, cine, talleres, propuestas infantiles y espacios dedicados a la cultura regional.

La programación también incluyó figuras reconocidas como Gabriela Exilart, Gabriela Margall, Miguel Rep e Iwao Komiyama, junto con actividades para toda la familia, consolidando a la Feria del Libro de Cipolletti como uno de los eventos culturales más importantes de Río Negro.

Con esos antecedentes, la organización busca repetir y ampliar la convocatoria en 2026, invitando a nuevos autores, artistas e instituciones a sumarse a una propuesta que volverá a convertir a Cipolletti en un punto de encuentro para la literatura, el pensamiento y las expresiones culturales durante diez días.