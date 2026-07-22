La Casa del Jubilado Rionegrino amplía servicios en Viedma con la colaboración de la Legislatura

La Legislatura de Río Negro entregó el proyecto arquitectónico, con sus respectivos planos, para la ampliación de servicios de la Casa del Jubilado Rionegrino (Cadejur) en la capital provincial.

El acto fue encabezado por el vicegobernador Pedro Pesatti y estuvieron presentes la presidente de la institución Mónica Froidevaux, el vicepresidente Eduardo Lemos y la arquitecta Lorena Beliú, jefa del Departamento Planeamiento, Proyecto e Inversión de la Legislatura, entre otras autoridades.

Cadejur tiene planificado ampliar sus instalaciones en un terreno ubicado sobre el bulevar Ituzaingó que en 2022 fuera cedido por el municipio, durante la gestión del propio Pesatti, y ahora el parlamento provincial se hizo cargo del trabajo técnico.

«No tenemos más que palabras de agradecimiento para todos ustedes» dijo la titular de la institución, mientras que el vicepresidente recordó a «Sabino Kucich, uno de los impulsores de este proyecto» y anticipó que «la obra va a tener algunos pasos y se va a hacer en etapas, con la farmacia primero».

Lemos señaló que «la ubicación nos parece óptima» porque «es muy importante para el desarrollo que Viedma tiene hacia el sur, que está creciendo de forma notable».

A su turno Pesatti dijo que «conozco Cadejur desde el origen mismo» y «siento una cercanía muy grande con esta institución» recordó las figuras de los expresidentes fallecidos «Sabino (Kucich) y Juan Carlos (Bernardi)» y sostuvo que «podamos concretar la primera etapa, el terreno, el proyecto y los planos para comenzar la obra, estamos a mitad de camino».

El vicegobernador anticipó que «dentro de lo que sea posible cuenten con nuestra colaboración» y no dejó pasar la oportunidad para brindar un mensaje político: «Siempre fue importante el trabajo de Cadejur, más en estos tiempos; porque nuestros jubilados están pasando un momento muy difícil, todos sabemos los recortes de haberes, de sus derechos, la pérdida en todo sentido; son sobre quienes más está pesando el ajuste que está haciendo el gobierno de (Javier) Milei».

Los detalles de la futura obra

La entidad, con más de 8.000 afiliados en toda la provincia, tiene su sede central en Viedma y ofrece una amplia red de servicios. Cuenta con dos farmacias, consultorios médicos, laboratorio, una pileta cubierta para rehabilitación, servicios de sepelio, viajes turísticos y un complejo vacacional en el balneario El Cóndor.

El lote que recibió la institución se encuentra en el bulevar Ituzaingó, entre Juan Manuel de Rosas y Winter, tiene una superficie de casi 800 metros cuadrados y la futura edificación tendrá una superficie cubierta de 473 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

Está prevista una parte comercial, destinada al funcionamiento de una farmacia, oficinas administrativas y depósito, además de ocho consultorios médicos, área de espera, sector de enfermería y sanitarios.

Según la presentación «la organización del edificio prioriza la funcionalidad» y «el diseño arquitectónico responde a criterios de accesibilidad, confort y eficiencia».