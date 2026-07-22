Río Negro designó nuevo subsecretario para el área de Discapacidad

Gonzalo Zunzunegui es el nuevo titular de Discapacidad en Río Negro, designado por el ministro Juan Pablo Muena. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro

El ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, resolvió hacer un cambio en el área de Discapacidad al designar a Gonzalo Zunzunegui, un referente del deporte y de la ONG «Qué Golazo» de Lamarque como subsecretario de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad de Río Negro.

Con la designación del titular de Discapacidad, se produce el tercer cambio en diez días en áreas de Gobierno. La semana pasada se dio a conocer el nombramiento de Milagros Calvo al frente de la secretaría de Juventudes e Iván López como subsecretario de Fauna Silvestre.

El nombramiento de Zunzunegui apunta a fortalecer «derechos e inclusión»

Zunzunegui asume en reemplazo de Dolores Eyheraguibel «con el objetivo de dar continuidad a las políticas desarrolladas y sumar una impronta renovada para fortalecer el trabajo en toda la provincia», destacó el Gobierno al difundir la designación.

Se mencionó oficialmente que el nuevo funcionario asume «con el desafío de consolidar el trabajo realizado y fortalecer una agenda basada en derechos e inclusión».

La Provincia fundamentó que «la designación se enmarca en una etapa de consolidación de las acciones impulsadas por el área, que en los últimos años avanzó en la promoción de derechos, la accesibilidad y la articulación con municipios, organizaciones e instituciones de la comunidad».

Precisó que el recambio «busca aportar nuevas miradas sin perder el rumbo de una política pública que ha tenido como eje la inclusión y el acompañamiento permanente a las personas con discapacidad».

Zunzunegui fue presentado como un referente comunitario, que a través de la ONG «Qué Golazo» trabaja con personas con discapacidad del Valle Medio, que egresan del sistema educativo y buscan nuevas oportunidades de desarrollo. Actualmente la ONG ofrece talleres recreativos, deportivos y de formación laboral.