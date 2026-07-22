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Sociedad

Un colectivo despistó por la nieve en la Ruta 23 de Río Negro: Vialidad trabaja para retirarlo

Empleados de Vialidad Nacional trabajan para retirar un colectivo de larga distancia que se salió de la calzada y quedó encajado en la banquina de la Ruta Nacional 23 este miércoles.

Redacción

Por Redacción

Foto: gentileza.

Foto: gentileza.

Personal de Vialidad trabaja para retirar un colectivo de larga distancia que despistó en la Ruta Nacional 23 de Río Negro, entre Pilcaniyeu y Dina Huapi, este miércoles por el mediodía. El vehículo quedó encajado en la banquina y buscan reincorporarlo a la ruta con la ayuda de una motoniveladora.

El hecho ocurrió en inmediaciones del acceso a la planta de enriquecimiento de uranio de la CNEA, en un tramo de ripio de la ruta. De acuerdo a la información que accedió Diario RÍO NEGRO, el colectivo estaba realizando el servicio Viedma- Bariloche cuando sufrió el despiste. El accidente ocurrió a unos 60 kilómetros de Bariloche.

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Personal de Vialidad trabaja para retirar un colectivo de larga distancia que despistó en la Ruta Nacional 23 de Río Negro, entre Pilcaniyeu y Dina Huapi, este miércoles por el mediodía. El vehículo quedó encajado en la banquina y buscan reincorporarlo a la ruta con la ayuda de una motoniveladora.

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