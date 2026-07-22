Un colectivo despistó por la nieve en la Ruta 23 de Río Negro: Vialidad trabaja para retirarlo
Empleados de Vialidad Nacional trabajan para retirar un colectivo de larga distancia que se salió de la calzada y quedó encajado en la banquina de la Ruta Nacional 23 este miércoles.
Personal de Vialidad trabaja para retirar un colectivo de larga distancia que despistó en la Ruta Nacional 23 de Río Negro, entre Pilcaniyeu y Dina Huapi, este miércoles por el mediodía. El vehículo quedó encajado en la banquina y buscan reincorporarlo a la ruta con la ayuda de una motoniveladora.
El hecho ocurrió en inmediaciones del acceso a la planta de enriquecimiento de uranio de la CNEA, en un tramo de ripio de la ruta. De acuerdo a la información que accedió Diario RÍO NEGRO, el colectivo estaba realizando el servicio Viedma- Bariloche cuando sufrió el despiste. El accidente ocurrió a unos 60 kilómetros de Bariloche.
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