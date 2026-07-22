Andrés Blanco deja su banca y el PO toma el relevo en la Legislatura de Neuquén

El diputado del PTS-FIT, Andrés Blanco, presentó hoy la renuncia a su banca en la Legislatura de Neuquén. Se hará efectiva a partir del miércoles 29 de julio, que será la primera sesión que tendrá la Cámara tras el receso invernal.

Su salida es parte de la rotación acordada entre las cuatro fuerzas políticas que integran el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)

Blanco asumió en 2019. El legislador anticipó que retornará a sus tareas como trabajador en la cerámica Zanón, hoy Fasinpat. Tomará su lugar César Parra, dirigente del Partido Obrero y exconcejal de la ciudad de Neuquén.

En la actualidad el FIT-U tiene dos bancas en la Legislatura. La otra la ocupa Julieta Ocampo de Izquierda Socialista, que juró en 2025 en reemplazo de Gabriela Suppicich.

El próximo lunes 27 de julio, a partir de las 9, Blanco dará una conferencia de prensa para presentar un paquete de proyectos y oficializar la rotación. Entre las iniciativas que impulsará el bloque está la creación de un plan integral para personas en situación de calle.

«Este último mandato estuvo atravesado por el enfrentamiento a las reformas estructurales de Milei, replicadas en la provincia por Rolando Figueroa: peleamos contra el endeudamiento y la entrega a las petroleras, desenmascaramos el costado oculto de Vaca Muerta, la desigualdad estructural y los privilegios de la casta», afirmó el diputado en un comunicado público.

Planteó que la banca mantuvo «una oposición consecuente a los gobiernos del MPN y de La Neuquinidad. Este desafío no termina, sigue en la fábrica Zanon donde volveré a trabajar y en las calles».

El FIT-U está integrado por el Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista y el MST.