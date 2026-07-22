Llegó la nevada «más intensa» del año a Villa La Angostura: «Vino a alegrarnos las vacaciones de invierno»

La nieve llegó a la provincia de Neuquén y en Villa La Angostura la recibieron con alegría. «Vino a alegrarnos las vacaciones de invierno», destacó el director de Defensa Civil, Marcos Arretche. Con precaución y portación de cadenas obligatorias, las condiciones están dadas para disfrutar del manto blanco. «La circulación esta garantizada, seguimos trabajando en calle», agregó.

Arretche indicó que se trata de la nevada «más intensa del año». Lejos de sorprenderlos, la estaban aguardando con ansias. «Hoy amanecimos con una acumulación nívea interesante en lo que es el ejido urbano, o sea, por debajo de la cota 800. Estaba más que esperada esta nieve», enfatizó.

Ya adentrados en el invierno, preocupaba el retraso de las precipitaciones en los centros de esquí. Aunque se anticipan lluvias desde el mediodía, el funcionario señaló que no afectará la acumulación de nieve en la alta montaña. «Seguramente en cotas altas va a durar bastante, porque arriba de la cota 1.000, 1.100 va a seguir nevando”, afirmó.

Postales de la nieve. (Foto: Gentileza La Angostura Digital).

Operativos desde la madrugada en Villa La Angostura

El subsecretario de Seguridad, Tránsito y Ordenamiento Vial de Villa La Angostura, Milton Maraboli, detalló que el operativo comenzó de madrugada para asegurar la transitabilidad dentro de la localidad. «Desde las 4 de la mañana empezamos a dar los lineamientos de trabajo y a partir de las 5 ya desplazamos maquinarias viales para el despeje de calles troncales y continuamos con las demás», relató.

En coordinación con otros organismos, el municipio mantiene un monitoreo constante de la situación. «Tenemos a Protección Civil en radio y, por lo pronto, no hemos tenido demasiados inconvenientes», señaló el funcionari.

Maraboli indicó además que la Ruta Provincial 66, que conecta con el centro de esquí, se encuentra transitable. «Está despejada, hemos tenido comunicación con Vialidad Provincial para abordar este tema y darle continuidad y acompañamiento al trabajo», afirmó.

Nieve en Villa La Angostura: «Estamos en el mejor momento de la temporada de invierno»

Arretche añadió que como funcionarios tienen una «doble mirada del fenómeno meteorológico». «Una es probablemente el inconveniente que pueden tener vecinos que por ahí viven en zonas más alejadas o en zonas altas, pero por otro lado también hay que marcar el lado de disfrutar que estamos en la cordillera, estamos en la Patagonia y estamos en el mejor momento de la temporada de invierno como para que la nieve se precipite», enfatizó.

Y reconoció: «La preocupación real de todos estos días atrás era que estábamos teniendo un clima que casi era otoñal. La verdad que eso sí era una preocupación importante porque no había presentación de nieve y eso hace a todo un combo que tiene que ver con el impacto en lo ambiental y todo lo que tiene que ver con el atractivo turístico de la región».

Con una sensación térmica que ronda los 3 grados bajo cero, el invierno se hace sentir en la localidad cordillerana, aunque en condiciones «llevaderas», ante la ausencia de viento fuerte. El funcionario comentó que para mañana, jueves, se espera que continúe el tiempo inestable: el pronóstico anticipa unos 12 milímetros de lluvia por debajo de la cota 1.100 y alrededor de 12 centímetros de nieve acumulada por encima de esa altura.

Así, además de estar preparados para las complicaciones, el foco está en entregarse a la experiencia de sentir el frío en la cara, ver caer el manto blanco, capturar selfis e imágenes mentales y disfrutar de la magia de Villa La Angostura,

