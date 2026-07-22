Santa Cruz busca inversiones en la Cuenca del Golfo San Jorge: hoy se conocen las empresas interesadas en explorar el área

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Energía y Minería, realizará hoy la apertura del Sobre «A» de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 02/ENERMIN/2026, correspondiente a la exploración del área Sur Río Deseado Este, ubicada en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Se trata del área Sur Río Deseado Este. La convocatoria forma parte de la estrategia para atraer inversiones privadas, ampliar la actividad hidrocarburífera y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

El ministro Jaime Álvarez, junto a su equipo de gabinete, durante el llamado a licitación, el pasado 08 de junio de 2026. Foto gentileza.

El acto ser realizará en la sede del Ministerio de Energía y Minería, donde se procederá a la apertura de la documentación legal y los antecedentes técnicos presentados por las empresas interesadas en participar del proceso licitatorio.

La licitación surge a partir de una iniciativa privada y forma parte de la política impulsada para recuperar el potencial productivo de la provincia mediante la incorporación de nuevas inversiones en el sector energético.

Con este proceso, el Gobierno de la provincia busca reactivar áreas con potencial hidrocarburífero, promover la llegada de capitales privados y fomentar la incorporación de nuevas tecnologías que permitan incrementar la producción y generar mayor actividad económica en Santa Cruz.

La apertura de esta licitación se enmarca en el plan de recuperación del sector hidrocarburífero que lleva adelante el Ministerio de Energía y Minería, orientado a consolidar un escenario de previsibilidad para las inversiones y potenciar el desarrollo de la Cuenca del Golfo San Jorge.

La convocatoria representa un nuevo paso en la estrategia provincial para ampliar la actividad exploratoria, fortalecer la producción y seguir generando condiciones que favorezcan el crecimiento de la industria energética y la creación de empleo en Santa Cruz.