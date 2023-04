Dafne Schilling y la ruta para que los deseos se cumplan

Cientos de personas estuvieron en el auditorio Belgrano de CABA para el lanzamiento de hace un mes, mientras el calor azotaba la ciudad. Pero eso no impidió que los fanáticos de la escritora, actriz y bailarina, Dafne Schilling, viajaran desde diferentes puntos del país para ser parte del evento.

Todo por ella, para conocerla, llevarse su nuevo libro firmado y toda la energía que transmite en cada clase.

Dafne se define como una trotamundos y asegura que «entre ser kamikaze o cagona prefiero vivir la vida como kamikaze».

A los 17 años descubrió el yoga y todo cambió en ella. Creó un método que ayuda a transformar a las personas: “Intención en Movimiento”. Es bailar con nuestras emociones para aceptarlas y transformarlas. “Una vez le pregunté a una amiga cómo hacía para desenredar una cadenita que me había regalado. Y me explicó que hay que ponerla en la palma de la mano y darle calor. Es lo mismo con las emociones. Cuando le damos calor, las bailamos, las pasamos por el cuerpo y las transpiramos se transforman”, explicó.

Sus libros reflejan sus experiencias personales y en éste la motivación fue la llegada de su hijo. El deseo profundo de ser madre. “Creo que hablar sobre el deseo fue motivado primero por la búsqueda de mi hijo y después, cuando nació Río, me dio la fuerza para hablar más acerca del deseo”, subrayó.

Una búsqueda que le llevó más de lo que esperaba y que muchas veces pensó en desistir: que no era para ella, que no era el momento, que su cuerpo no apto, que no era su misión ser madre y cientos de pensamientos más. Pero su deseo seguía latiendo. Se veía siendo madre. Pensaba en cómo sería su hijo, cómo le quedaría un vestido que había comprado justo para la ocasión. Pero su deseo no llegaba. En medio de un viaja a la India volvió a pedirle al río ser madre. Y lo dejó ir. Y ese momento quedó inmortalizado en una imagen, que sin saberlo, tiempo después, iba a ser la portada de último libro.

Deseó tanto, con cada célula de su cuerpo y con tanto amor que un día llegó. Y ahí pensó en que podía escribir su experiencia, que podía compartirla con el mundo y que a ella misma le hubiera gustado que le compartieran cómo es ese camino hacia lo que buscamos, lo que deseamos. Así nació La Ruta del Deseo. Con un deseo irrefrenable.

Cuando a las emociones les damos calor, las bailamos, las pasamos por el cuerpo y las transpiramos, ellas se transforman Dafne Schilling, escritora, actriz y bailarina.

Presentación mágica

El lanzamiento tuvo el toque de magia que la caracteriza. Con risas, deseos lanzados al universo después de una meditación, lecturas de su libro, anécdotas de sus amigas y un final con su sello: bailar las emociones. Fue con el tema “El amor después del Amor” de Fito Páez. El auditorio entero se paró para danzar junto a ella. Después tener el contacto con toda la gente, saludarlas, firmar sus libros y conocerlas, la escritora lanzó: ¡Quién me quita lo bailado!”, contó la escritora.

En una charla profunda con Río Negro habló de cómo su libro puede ayudar a quienes estén en la búsqueda de un deseo. Que más allá de que lo escribió desde su deseo de ser madre, puede ser aplicado a cualquier situación.

Una mujer que inspira, que transforma y que nunca se rinde. Una kamikaze que desea con tanto amor que el universo no tiene otra opción que concederle lo que busca. Nada la detiene. En cada movimiento de su danza cobra fuerza. En cada movimiento intencional. Y en cada deseo va creando su futuro. Entonces, si estás en uno de esos momentos en los que te perdiste en tu búsqueda, o estás en plena neblina o a punto de rendirte, el libro de Dafne será tu gran aliado.

Todos los libros de la autora

Foto Archivo.

Dafne Schilling es creadora de Intención en Movimiento, un método que busca conectar a las personas con sus emociones a través del poder de la danza, el yoga y la meditación. Sus libros:

– Doce Estaciones del Alma (2018)

– Despertá tu Magia (2021)

– La Ruta del Deseo (2023)

La compasión, el tema de su próximo proyecto

Marzo fue agotador para Dafne y Schilling y le espera la presentación del libro en Chile (29 de abril).

En mayo estará en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, luego sigue un retiro en México y más tarde dará talleres en España, donde también llevará su último lanzamiento.

«Ahora voy acompañando el lanzamiento del libro. Hay una gira que arranca en mayo que tenemos una secuencia de varios retiros y de varios talleres en México y España, que me hacen mucha ilusión porque vengo construyendo esas comunidades hace un tiempo y volver a esos países siempre es un placer».

Por eso decidió que la segunda mitad del año quedará abierta y a disposición de lo que tenga que ser.

«La verdad es que dejé la agenda abierta, un poco, para la segunda mitad de año, porque estoy desarrollando un proyecto acerca de la compasión, que siento que me va a requerir bastante tiempo y también otra partecita la dejo abierta al misterio del asombro de la vida, para que me presente lo que tenga que ser presentado en mi camino. Y obviamente pasar mucho tiempo con mi hijo y mi familia, que por suerte viajamos juntos y conocemos el mundo de la mano«.

«Así que eso también es muy importante para mí», cerró diciendo Dafne.