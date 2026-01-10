De aulas vacías a escuelas infantiles: Neuquén amplía la oferta para niños de 1 y 2 años con ocho nuevas sedes

La baja de natalidad se refleja en la disminución de la matrícula en los jardines de infante de Neuquén. El Consejo Provincial de Educación (CPE) implementó una estrategia para aprovechar los espacios disponibles: la creación de escuelas infantiles, una propuesta educativa integral que abarca a niños de uno a cinco años.



“¿A qué le llamamos escuelas infantiles? A los jardines de infantes que tienen la posibilidad de hacer lugar a la creación de salas de dos años e incluso de un año”, explicó la presidenta del CPE, Glenda Temi.



Indicó que ya operan 37 escuelas infantiles a lo largo del territorio neuquino, inauguradas desde el inicio de la gestión. Además, se abrió la inscripción para ocho nuevas instalaciones distribuidas en Zapala, San Martín de los Andes, Chos Malal, Aluminé, Rincón de los Sauces y Neuquén Capital. Así, en 2026 habrá 45 en total.

Neuquén transforma la baja de matrícula



Esta transformación surge como una respuesta directa a la baja de matrícula, que en los últimos años alcanzó un 40%, según la titular del CPE. El descenso libera aulas y recursos que ahora se reorientan a la atención de los niños y niñas en sus primeros años de vida. La propuesta busca la incorporación de al menos 200 nuevos estudiantes al sistema educativo.



¿Cómo se hace? Señaló que, en principio, las inscripciones para salas de tres, cuatro y cinco años se desarrollan en noviembre. Luego, se realiza un reordenamiento de las vacantes. Las plazas no ocupadas se destinan a las salas de uno y dos años.



Además, la institución que quiera implementar esta estrategia debe elaborar un proyecto que detalle su propuesta para trabajar con las edades más tempranas. Esto implica repensar la dinámica y los objetivos pedagógicos, dado que las necesidades de niños de uno o dos años son distintas a las de infantes más grandes.



El CPE apoya este cambio mediante una resolución que facilita la adaptación y asegura que existan los espacios físicos adecuados y los cargos docentes necesarios. Se complementa con estudios de proyección de matrícula para identificar las localidades con mayor necesidad y potencial.

Glenda Temi recalcó que las escuelas infantiles no son iguales que las guarderías. (Foto: Gentileza).

No son guarderías: en qué consisten las escuelas infantiles de Neuquén



Temi remarcó que el concepto de “escuela infantil” difiere de las guarderías o jardines maternales tradicionales. Su enfoque principal es pedagógico.

Mientras que las guarderías a menudo se conciben como espacios de cuidado y contención para cubrir las necesidades laborales de las familias, Temi sostuvo que acá se busca fomentar una formación integral desde las edades más tempranas.



“Nosotros pensamos que estos espacios de contención, de cuidado, desde tan chiquitos, tienen que estar de la mano de Educación”, remarcó. Esta convicción sitúa a las escuelas infantiles dentro del sistema educativo formal, orientando su propósito hacia el desarrollo cognitivo y emocional de los niños desde el primer año de vida.



Explicó que las escuelas infantiles ofrecen un diseño curricular adaptado a las capacidades y necesidades de niños de uno, dos, tres, cuatro y cinco años, con actividades que estimulan su aprendizaje y desarrollo.



A diferencia de las guarderías, donde la cantidad de horas de cuidado suele ser una prioridad para las familias, en las escuelas infantiles neuquinas el horario es de tres horas y cuarto.

Según Temi, el énfasis se pone en la calidad y el contenido educativo por encima de la extensión horaria. “Nos enorgullece poder ofrecer esta propuesta porque entendemos que quien la elige está priorizando que sea una propuesta bien potente, pensada para estas edades”, recalcó.

Neuquén impulsa las escuelas infantiles para optimizar espacios. (Foto: Gentileza).

Duplas pedagógicas: un modelo de acompañamiento en la educación inicial de Neuquén

Neuquén adoptó un modelo de acompañamiento educativo que incluye la asignación de duplas pedagógicas en todas las salas. Esta política busca reforzar la atención y el proceso de enseñanza. “El nivel inicial de toda la provincia tiene la oportunidad de contar con dos docentes, dos maestras jardineras por cada una de las salas”, afirmó la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi.



Este sistema se aplica desde hace tres años. Detalló que para las salas de uno y dos años, con un máximo de 12 estudiantes, la presencia de dos educadoras tiene el objetivo de promover una interacción más personalizada y un seguimiento más cercano del desarrollo de cada niño.



Aseguró que “no hay duplas en inicial en ninguna otra provincia”. La presencia de “dos docentes permanentes al frente de la sala” favorece “mejores posibilidades de relación, de vínculos y sin duda lo va a hacer en posibilidades de aprendizaje” para los niños y niñas.