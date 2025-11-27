Murió una periodista en Mar del Plata al caer desde 25 metros mientras se sacaba una foto

Hubo un aparente defecto en la estructura de hormigón en Mar del Plata. Foto: Gentileza.

Una mujer de 33 años murió el miércoles por la tarde al caerse al vacío en la zona de acantilados, en las afueras de la ciudad de Mar del Plata, mientras intentaba tomarse una fotografía, según las primeras estimaciones.

Qué se sabe de la muerte de la periodista en Mar del Plata

La joven fue identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, y el hecho se produjo a la altura del kilómetro 365 de la Ruta 11, que comunica esta ciudad con Mirarmar, cuando cayó desde una escalera hacia las rocas -a unos 25 metros de altura- y murió en el acto.

La mujer estaba en un mirador junto a otros allegados y se precipitó a tierra por un aparente defecto en la estructura de hormigón, en la zona de Barrancas de Los Lobos, de acuerdo con lo informado por las autoridades, según indicó Noticias Argentinas.

Por su parte, el personal médico que llegó al lugar confirmó el deceso de la joven, cuyo cuerpo fue retirado por los integrantes del área de Riesgos Especiales. Poco después se hizo presente el fiscal Carlos Russo para comenzar con la investigación, pero todo apunta a que se trató de una muerte accidental.

Quién era Leticia Lembi, la mujer que murió en Mar del Plata

Leticia Lembi, de profesión periodista, según se supo participaba en una actividad vinculada a una agencia de marketing digital.

Su trayectoria académica incluyó estudios en el Colegio Holandés de Tres Arroyos y la obtención de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de La Plata.

