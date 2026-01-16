De las ráfagas al sol pleno: cuándo llega el mejor día para ir al lago en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Este viernes 16 de enero, la cordillera atraviesa una jornada de transición. Mientras el viento del oeste se hace sentir en las cumbres y lagos, los sistemas meteorológicos anticipan una ventana de buen tiempo que se consolidará durante el fin de semana.

El protagonismo del inicio del fin de semana lo tendrá el aire en movimiento. En San Carlos de Bariloche, las ráfagas se mantienen constantes hoy, alcanzando velocidades moderadas que pueden incomodar las actividades náuticas.

Para el sábado 17, se espera una máxima de 19°C, pero el viento del oeste seguirá presente con rachas de hasta 46 km/h, manteniendo un ambiente fresco y movido en la costa de los lagos.

Domingo 18: el «día de playa» esperado en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Para quienes buscan el espejo de agua perfecto, el domingo será la jornada clave. Las condiciones de estabilidad se adueñarán de la región: