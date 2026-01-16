Fin de semana en el Alto Valle: entre el calor de 33°C y ráfagas constantes de viento

Para este viernes 16 de enero y el fin de semana entrante, el Alto Valle se prepara para jornadas de contrastes térmicos y una presencia persistente del viento. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región transitará un paulatino descenso de la temperatura, aunque la inestabilidad eólica marcará la agenda de las actividades al aire libre.

El cierre de la semana laboral será caluroso, con una máxima de 33°C y cielo despejado. Sin embargo, el protagonismo lo tendrá el viento: se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la tarde y la noche, lo que podría generar complicaciones para quienes planeen actividades nocturnas en patios o espacios abiertos.

Sábado 17: el viento madruga en el Alto Valle

El inicio del fin de semana presentará un leve descenso térmico, con una máxima de 31°C.

El momento más inestable del sábado será la mañana, con ráfagas que rozarán los 50 km/h. Hacia la tarde, el cielo estará ligeramente nublado pero sin probabilidades de lluvia, ofreciendo condiciones aceptables para el río, siempre teniendo en cuenta el viento constante de entre 23 y 31 km/h.

Domingo 18: un alivio térmico antes de comenzar la semana en el Alto Valle

Para el cierre del fin de semana, la tendencia de descenso se consolida. Se estima una máxima de 29°C, una marca mucho más amable tras las olas de calor previas.

El cielo estará parcialmente nublado y los momentos de mayor complejidad (viento y nubosidad) se darán en los extremos del día: la mañana y la noche.