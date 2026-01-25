De León Gieco a María Becerra: todos los artistas que pasaron por la Fiesta de la Confluencia en Neuquén

Lo que comenzó en 2013 como un festival con tres días de shows, se transformó hoy en la cita musical más importante de la Patagonia.

A lo largo de sus ediciones, la Fiesta de la Confluencia fue el termómetro de lo que sonaba en el país, adaptando su grilla desde los clásicos del rock nacional hasta las estrellas internacionales del pop y el género urbano.

Las primeras ediciones estuvieron marcadas por la identidad nacional y el rock rioplatense.

2013 (El debut): León Gieco, La Vela Puerca y Los Auténticos Decadentes.

León Gieco, La Vela Puerca y Los Auténticos Decadentes. 2014: Los Tekis, Pimpinela y Ciro y Los Persas.

Los Tekis, Pimpinela y Ciro y Los Persas. 2015: Peteco Carabajal, Valeria Lynch, Los Cafres y Babasónicos.

El salto de masividad de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén: los artistas que colmaron el escenario del 2016 al 2018

El festival empezó a diversificarse para atraer a un público más joven y familiar.

2016: Soledad Pastorutti, Marama y Axel.

Soledad Pastorutti, Marama y Axel. 2017: Turf, Airbag, Miranda!, Joey Montana, Kevin Johansen y Los Pericos.

Turf, Airbag, Miranda!, Joey Montana, Kevin Johansen y Los Pericos. 2018: Estelares, Los Fabulosos Cadillacs y Abel Pintos.

Neuquén se convirtió en una de las plazas fuertes para los artistas que dominaban los rankings digitales.

2019: La Beriso, Damas Gratis, Cazzu, Lali Espósito y Alejandro Lerner.

La Beriso, Damas Gratis, Cazzu, Lali Espósito y Alejandro Lerner. 2020: Sebastián Yatra, Ciro y Los Persas, Los Palmeras, Duki, Ratones Paranoicos y Banda XXI.

Sebastián Yatra, Ciro y Los Persas, Los Palmeras, Duki, Ratones Paranoicos y Banda XXI. 2022 (Nacionalización): Divididos, Mau y Ricky, Lit Killah, Kapanga, Tini, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi y Coti.

Megafestival e impacto internacional de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén (2023 – 2025)

Con grillas de hasta 6 días, la Confluencia alcanzó su punto máximo de convocatoria superando el millón de personas.

2023: Trueno, Nicki Nicole, Wos, No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo, Diego Torres y Camilo.

Trueno, Nicki Nicole, Wos, No Te Va Gustar, Las Pastillas del Abuelo, Diego Torres y Camilo. 2024: Tan Biónica, Fito Páez, Fabiana Cantilo, Dillom, La Delio Valdez, Conociendo Rusia y El Mató a un Policía Motorizado.

Tan Biónica, Fito Páez, Fabiana Cantilo, Dillom, La Delio Valdez, Conociendo Rusia y El Mató a un Policía Motorizado. 2025: Juanes, María Becerra, Ke Personajes, Tiago PZK, Los Palmeras, La Vela Puerca y Las Pelotas.

Grilla confirmada: Fiesta de la Confluencia 2026

Para esta edición, los horarios y artistas principales están distribuidos de la siguiente manera: