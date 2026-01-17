Cómo comprar entradas individuales para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: precios y link oficial

A medida que se acerca el 5 de febrero, la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 comienza a definir todos sus detalles logísticos. Para esta 13° edición, la organización habilitó la preventa de entradas individuales para aquellos fanáticos que no deseen adquirir el abono completo, sino asistir a una noche específica de la grilla.

Si bien el acceso al predio de la Isla 132 sigue siendo gratuito para el público general, el ticket para el Sector Preferencial (el área más cercana al escenario mayor) garantiza una ubicación privilegiada y un ingreso diferenciado.

¿Cuánto vale la entrada por día a la Fiesta de la Confluencia 2026?

El valor confirmado para la entrada individual por jornada es de $40.000.

Este ticket es válido para una sola noche y permite ver a todos los artistas que se presenten en el escenario principal ese día. Es la opción más buscada para quienes viajan desde otras ciudades del Alto Valle para ver a un artista en particular.

El link oficial: cómo comprar paso a paso la entrada para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

La organización ha simplificado el proceso de venta vinculando su plataforma oficial con sus redes sociales. Para adquirir tu entrada, debés seguir estos pasos: