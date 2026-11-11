Que las grandes ideas no queden en los papers: el desafío de la biotecnología argentina

“Argentina tiene conocimiento y talento, científicos y empresarios capaces de competir en el mercado internacional. Se trata de construir puentes entre estas capacidades, generar más oportunidades de desarollo para que el conocimiento llegue al mercado”. De esta forma, comenzó la 13 edición de BioArgentina 2026, el encuentro nacional de biotecnología que organiza la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB). En esta ocasión, la sede fue Bariloche. Es la primera vez que el evento se desarrolla en la Patagonia, esta vez con el lema «Conocimiento que crea valor».

«La elección de Bariloche no es casual: la región concentra capacidades científicas en física, ciencias de datos, energía nuclear y tecnología satelital que todavía no se perciben como parte del ecosistema biotecnológico», indicaron al comienzo del encuentro en el Sheraton Hotel Bariloche.

Sebastián Bagó, presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología, explicó que la entidad trabaja para «acercar capacidades que necesitan conectarse». «El desafío es hacer que los emprendedores puedan llevar adelante sus proyectos, que tengan acompañamiento. Se trata de llevar líneas de investigación al mercado, impulsar una agenda a largo plazo», expresó en la inauguración.

Sebastián Bagó es el presidente de la Cámara Argentina de Biotecnología. Foto: Chino Leiva

En diálogo con diario RÍO NEGRO que es Media Partner del evento, Bagó definió a BioArgentina como «un lugar de encuentro entre científicos, proveedores de servicios, investigadores y emprendedores». «Hace muchos años, desde la cámara descubrimos que había que generar estos puentes entre la ciencia y el mundo privado, entre la ciencia básica y la aplicación al mercado y poder retroalimentar este ecosistema para que no queden grandes ideas solamente en papers y el mercado tenga soluciones concretas«, reflexionó.

Bagó recalcó que «los disparadores para hacer ciencia pueden ser múltiples»: desde experiencias personales, intrigas hasta problemas en la sociedad que hoy no tienen una solución. «Hay gente muy capacitada en Argentina para poder investigar estas líneas de desarrollo y tratar de llevar una solución, un paliativo para transitar estos problemas o estas situaciones», indicó.

BioArgentina 2026 es el encuentro nacional de biotecnología que organiza la Cámara Argentina de Biotecnología. Foto: Chino Leiva

La Cámara Argentina de Biotecnología arrancó 15 años atrás y lo cierto es que hoy, Argentina ocupa el décimo lugar en el mundo en la generación de compañías biotecnológicas y es el primer país en Latinoamérica. «Jugamos una liga muy especial y estamos en un grupo privilegiado gracias al esfuerzo entre el sector privado, empresario y el mundo científico. Sin esa pata de esta mesa se cae», consideró Bagó. Entendió que la CAB es «la herramienta para construir los puentes en relación a las prioridades del sector industrial. La biotecnología puede transformar a la Argentina».

El intendente Walter Cortés presenció la inauguración del encuentro y agradeció a los organizadores por elegir la ciudad como sede. “La biotecnología representa la posibilidad de poner la ciencia, la investigación y la innovación al servicio de la producción, el trabajo y la calidad de vida de las personas”, expresó. Hizo especial referencia a la necesidad de generar nuevas fuentes laborales y señaló que una de las principales preocupaciones que recibe durante sus encuentros con vecinos de Bariloche está vinculada a la búsqueda de empleo. Por eso, consideró “fundamental que el potencial científico argentino pueda traducirse en inversiones, nuevas empresas y oportunidades reales de trabajo”.

El intendente Walter Cortés. Foto: Chino Leiva

Asimismo, el mandatario destacó la trayectoria de Bariloche como “ciudad de referencia en materia científica y tecnológica, con instituciones como Invap, el Centro Atómico Bariloche, el Conicet y las universidades que forman parte de un entramado de conocimiento reconocido a nivel nacional e internacional”.

La primera mesa llamada “Patagonia BioTech” fue moderada por Graciela Ciccia, de la CAB y contó con la presencia del investigador Diego Libkind, del Ipatec, un instituto de biopertenencia del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue, Tamara Rubilar, de Promarine Antioxidants y Ana Clara Mignaqui, de Amplicon Bricks.

La mesa llamada “Patagonia BioTech” fue moderada por Graciela Ciccia, de la CAB y contó con la presencia del investigador Diego Libkind, del Ipatec, un instituto de biopertenencia del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue, Tamara Rubilar, de Promarine Antioxidants y Ana Clara Mignaqui, de Amplicon Bricks. Foto: Chino Leiva

Luego fue el turno de la conferencia de Elik Chapnik, CEO de Yeda, la plataforma de transferencia tecnológico del Instituto Weizmann. Su exposición se focalizó en “Conocimiento que crea valor: aprendizajes del modelo Weizmann”.

La segunda mesa llevó el nombre de “El salto: cuando una startup llega al mercado”, con la moderación de Matías Peire, de GRIDX, junto a Matías Viel, de Beeflow, Joaco Fisch, de NAT4BIO y Stefano Valdesolo, de Antarka. Y la tercera mesa “Conocimiento que crea valor”, moderada por Christian Lisi, de Biogénesis Bagó, contó con la participación de Fernando Lobos, de Sinergium Biotech, Leonardo Marraffini, de Keclon, Guillermo Rojkin, de Wiener lab y Jorge Winokur, de Vetanco.

Foto: Chino Leiva

Por las tarde, será el turno de las BioRondas de Negocios consistentes en reuniones de 15 minutos entre empresas, startups, inversores e investigadores. En estas reuniones, advirtieron los organizadores, pueden surgir proyectos a futuro.

Yeda significa conocimiento

“Soy científico de formación y comprendo muy bien lo que están experimentando aquí al construir un ecosistema incipiente de biotecnología”. De esta forma, comenzó su alocución Elik Chapnik, el director ejecutivo de Yeda, una plataforma de transferencia tecnológica del Instituto Weizmann de Ciencia de Israel.

El instituto, recordó, lleva el nombre del primer presidente de Israel. “Lo cierto es que fue químico antes de convertirse en diplomático y en el primer presidente de Israel”, dijo en inglés ante una sala colmada de público. Y se refirió a una de sus citas favoritas de Weizmann: «Los milagros, a veces, ocurren, pero uno tiene que trabajar terriblemente duro para hacerlos realidad. Así decía. Y creo que si algunos de ustedes está tratando de construir una empresa biotecnológica exitosa, puede identificarse con esta frase”.

BioArgentina 2026 es el encuentro nacional de biotecnología que organiza la Cámara Argentina de Biotecnología. Foto: Chino Leiva

Insistió en que Weizmann “fue un verdadero visionario que inventó el proceso para la fermentación bacteriana con el fin de producir acetona. Esto fue fundamental en la Primera Guerra Mundial y transfirió esta tecnología a Gran Bretaña”. Lo definió como “un ejemplo temprano de transferencia de tecnología y diplomacia de la innovación”.

Chapnik se mostró sorprendido por su visita a Invap. “Creo que Weizmann se habría sentido como en casa. Él no creía que el conocimiento debiera quedarse en los documentos, en los estantes o en los cuadernos de laboratorio. Escribió cientos de patentes y hay más de 100 patentes a su nombre. Era verdaderamente un emprendedor y quería utilizar el descubrimiento científico como una herramienta para beneficiar a la sociedad”, destacó.

Hoy, el Instituto Weizmann tiene alrededor de 276 grupos de investigación en diferentes facultades: Biología, Bioquímica, Química, Física, Matemáticas y Ciencias de la Computación. Recientemente lanzó una escuela de Medicina. “Tenemos unos 1.800 estudiantes de investigación, entre maestrías, doctorados y posdoctorados. El 70% de nuestros posdoctorados proviene del extranjero”, dijo y recalcó que “entre los científicos de Weizmann está la ganadora del Premio Nobel de Química, la profesora Ada Yonath, que falleció hace unos meses”.