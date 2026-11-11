De Neuquén a Buenos Aires: el emotivo encuentro de un representante mapuche con el papa León XIV

Germán Roberto Zúñiga es un abogado y docente neuquino graduado de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), que participó del ofertorio durante la misa que el papa León XIV celebró en Buenos Aires. El integrante del pueblo mapuche tuvo la oportunidad de saludar personalmente al Pontífice y transmitirle un pedido especial.

Zúñiga pertenece al pueblo mapuche y es coordinador de la Región Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA). Durante el breve intercambio con León XIV le pidió que rece y bendiga a los pueblos indígenas, en representación de las comunidades con las que trabaja en la Patagonia.

Un representante mapuche de Neuquén participó de la misa del papa León XIV en Buenos Aires

El graduado de la UNCo participó de la ceremonia junto a representantes de los pueblos Huarpe, Guaraní y Nivačlé. Durante el ofertorio acercaron distintas ofrendas al altar, en una intervención que buscó dar visibilidad a la presencia de las comunidades indígenas en el país.

La trayectoria de Zúñiga combina su formación jurídica con el trabajo territorial y pastoral. Como abogado, acompaña a comunidades mapuches en procesos vinculados con la defensa del territorio, causas judiciales y reclamos por el reconocimiento de sus derechos.

El Papa Leon XIV ofició la Vigilia de Jóvenes en el Monumento de los Españoles, Palermo, este martes por la noche. Clarín Fotografía.

También se desempeña como docente y participa de distintas iniciativas de acompañamiento a comunidades originarias. Su trabajo desde ENDEPA incluye el contacto con familias y organizaciones indígenas de la región patagónica.

Desde su perspectiva, uno de los aspectos centrales de la cosmovisión mapuche es la relación con la tierra y la naturaleza, como parte de la identidad, la cultura y la espiritualidad de las comunidades.

La celebración también contó con la participación de Camila López, integrante del pueblo Nivačlé de Formosa.

El vínculo del graduado con la Universidad Nacional del Comahue

La participación de Zúñiga en la ceremonia fue destacada por la Universidad Nacional del Comahue, institución en la que cursó sus estudios universitarios.

Desde la casa de estudios señalaron que su recorrido profesional está ligado al ejercicio del derecho, la docencia y el acompañamiento de comunidades indígenas.

«El gesto vivido junto a León XIV dejó un mensaje que trasciende fronteras y credos: la necesidad de escuchar las voces de los pueblos indígenas, reconocer su aporte cultural y espiritual y construir una sociedad en la que el respeto, el diálogo y el cuidado de la Casa Común sean responsabilidades compartidas», expresaron desde la UNCo.