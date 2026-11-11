Crimen en Allen: lo imputaron por matar de un tiro por la espalda y seguirá detenido hasta diciembre

Maximiliano Agustín Contini (25) quedó imputado por el homicidio de Jonatan Manuel Molina (32), ocurrido en la madrugada del 9 de noviembre en Allen. La jueza de Garantías Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de un arma de uso civil, y dispuso que permanezca en prisión preventiva hasta el 18 de diciembre.

El acusado se presentó en una comisaría de Roca el martes por la mañana, tras permanecer prófugo varias horas. La Fiscalía pidió cuatro meses de prisión preventiva y la defensa planteó que actuó para defenderse. La jueza consideró que existe riesgo de entorpecimiento y fijó un plazo menor a la solicitud fiscal.

La audiencia se realizó ante la jueza de Garantías Claudia Lemunao, con la participación del fiscal Daniel Zornitta y el defensor Juan Luis Vincenty. Foto Fiorella Ciaramaria.

La acusación: un disparo por la espalda

El fiscal Daniel Zornitta sostuvo que el hecho ocurrió alrededor de las 5.30, en inmediaciones de Pasaje Vecinal e Islas Malvinas, frente al domicilio del imputado. Según la teoría fiscal, Contini salió de su casa con un arma de fuego y disparó contra Molina con intención de matarlo. El proyectil ingresó por la región dorsal izquierda y salió por la zona pectoral anterior derecha.

De acuerdo con la autopsia, la bala lesionó una vértebra dorsal, vasos del mediastino posterior y el pulmón derecho. Esas heridas provocaron una hemorragia torácica masiva que causó la muerte. La Fiscalía calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de uso civil sin autorización legal.

Como elemento central, Zornitta mencionó el testimonio de la hermana de la víctima. Declaró que viajaba en un Citroën C3 negro junto a su hermano y un amigo, cuando Jonatan bajó para comprar cerveza.

Según relató el fiscal, Contini y un hombre comenzaron a gritarle a su hermano. Luego, el imputado «corre hacia donde está mi hermano y le dispara con arma de fuego«, declaró en la evidencia presentada por Zornitta. La testigo dijo que vio al acusado escapar hacia su vivienda y que después, con ayuda de su acompañante, trasladó a Molina al hospital, donde ingresó sin vida.

Los elementos que presentó la Fiscalía

La Fiscalía también mencionó las actuaciones policiales, el trabajo del Gabinete de Criminalística, el informe de autopsia y los elementos secuestrados: seis celulares, prendas y muestras biológicas para peritar.

Zornitta pidió cuatro meses de prisión preventiva porque todavía restan declaraciones y pericias. Sostuvo que la libertad del imputado podría afectar los testimonios de vecinos y otras personas que estuvieron en el lugar.

La defensa planteó otra versión del hecho

El defensor particular, Juan Luis Vincenty, no se opuso a la formulación de cargos ni a una medida cautelar. Sin embargo, cuestionó el relato de la hermana de la víctima y adelantó que la hipótesis de la defensa es que Contini actuó para defenderse en la vereda de su propia casa.

El abogado sostuvo que Molina y sus acompañantes no habrían llegado para comprar cerveza, como indicó la testigo, sino que fueron directamente hasta la vivienda de su asistido. También señaló que falta conocer la declaración del acompañante en el momento de los hechos y de otras personas entrevistadas por la Brigada de Investigaciones.

Vincenty pidió un mes de prisión preventiva para recibir los testimonios pendientes. Afirmó que Contini se comunicó con él el mismo día del hecho y que se presentó al día siguiente en una dependencia policial de General Roca, por su consejo.

Prisión preventiva

La jueza Lemunao consideró que el conflicto entre las partes y la necesidad de tomar declaraciones a vecinos y testigos justificaban la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento. La fijó hasta el 18 de diciembre, en lugar de los cuatro meses pedidos por la Fiscalía.

Además, hizo lugar al pedido de protección de la defensa y ordenó que Contini permanezca alojado en la comisaría Tercera de Roca. La investigación tendrá cuatro meses.