De qué se trata la modernización curricular en el CET de San Antonio Oeste: destacan su rol en el proyecto de GNL

El Gobierno de Río Negro, el Instituto Argentino de Petroleo y Gas (IAPG), y la empresa Southern Energy S.A firmaron un acuerdo para el programa piloto de actualización de contenidos e inversión educativa en el Centro de Educación Técnica 19 de San Antonio Oeste. Desde el ámbito petrolero destacaron su importancia para el proyecto de GNL en la provincia.

En la presentación del proyecto, la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó la posibilidad de poder «pensar de acá a 20, 30 años» y resaltó la posibilidad de poder dotar al CET de un laboratorio técnico de calidad.

«Nosotros queremos que ustedes puedan quedarse en Río Negro, que puedan quedarse en el lugar y en el territorio donde ustedes puedan desarrollarse con sus familias», apuntó.

Por su parte, la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, explicó que el acuerdo se basa en la revisión y actualización de la currícula de las escuelas técnicas, la capacitación docente y la entrega del equipamiento necesario para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas.

«Iniciamos primero con escuelas del Alto Valle, Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel, luego se sumó Allen y por último se suma el CET 12 de Sierra Grande y el CET 19 de San Antonio Oeste», detalló.

El vínculo entre la modernización curricular y el proyecto de GNL en Río Negro

Además de directivos escolares, dirigentes y funcionarios estatales, participaron del acto el director de Relaciones Institucionales del IAPG, Martín Luis Kaindl; y el representante de la empresa Southern Energy, Marcos Porteau.

Según informaron desde el Ejecutivo rionegrino, este acuerdo posibilitará modernizar los contenidos curriculares, como también sumar equipamiento de última generación y fortalecer la formación docente en las especialidades «Técnico Electromecánico» y «Maestro Mayor de Obras».

Con respecto a GNL, Pourteau sostuvo que el proyecto junto a sus cadenas de valor asociadas «requerirá perfiles técnicos para los próximos 20 años» y que invertir en educación «es una decisión estratégica que busca potenciar el futuro energético» de la provincia.