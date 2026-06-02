Le arrojaron agua caliente y piedras a la policía para evitar un operativo en Allen

Un operativo cerrojo realizado por el personal de la Comisaría 6° de Allen culminó con la recuperación de dos motocicletas con pedido de secuestro por robo y la demora de dos adolescentes. Sin embargo, el procedimiento derivó en graves incidentes cuando un grupo de personas y la madre de uno de los menores agredieron violentamente a los uniformados. Algunas personas incluso arrojaron agua caliente contra los efectivos.

Motos de alta cilindrada y menores demorados

El hecho tuvo lugar en el barrio 60 Viviendas, donde los efectivos policiales divisaron a dos jóvenes a bordo de dos rodados que circulaban sin la chapa patente colocada. Al interceptarlos para identificarlos, el personal procedió a verificar los números de chasis y motor de los vehículos.

Tras consultar el sistema informático, se confirmó el estado irregular de ambos rodados. Por un lado una KTM Duke 200 con pedido de secuestro activo y de una Bajaj Rouser 200, también vinculada a una causa judicial por robo.

Ante esta situación, la Policía dispuso el secuestro inmediato de las motocicletas y la demora de los dos adolescentes que las tenían en su poder.

Una de las motos secuestradas por la policía.

Tensión, pedradas y agua caliente desde los departamentos

Mientras los uniformados completaban las actas del secuestro, la situación en el barrio comenzó a tornarse hostil. Un grupo de personas se concentró en el lugar y comenzó a insultar a los efectivos. Minutos después, la violencia escaló: comenzaron a arrojar elementos contundentes y piedras contra el personal y los patrulleros, logrando ocasionar daños materiales en uno de los móviles policiales.

El momento de mayor tensión se vivió cuando la madre de uno de los menores intervino de forma violenta. La mujer agredió físicamente a uno de los policías y profirió graves amenazas contra el personal que se encontraba trabajando en el lugar. En simultáneo, desde las ventanas de los departamentos linderos, algunos vecinos comenzaron a arrojar objetos y agua caliente hacia los uniformados para entorpecer el operativo.

El móvil que quedó dañado tras los ataques.

Detención y cargos judiciales

A pesar de la violenta resistencia, el personal de la Comisaría 6° logró controlar la situación y trasladar a los involucrados. Por disposición de la Fiscalía de turno, la madre del adolescente fue detenida formalmente y quedó imputada en una causa judicial bajo los cargos de lesiones leves, amenazas, daños, atentado y resistencia a la autoridad.

Por su parte, al tratarse de menores de edad, los dos adolescentes demorados fueron puestos a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). En tanto, la Justicia continúa con la investigación para determinar el origen y los autores del robo de las motocicletas recuperadas.