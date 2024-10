De Río Negro a Jujuy: María, la criancera que viaja 2500 kilómetros rumbo al Encuentro de Mujeres

A un día del inicio del 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Jujuy, María Caril ya estaba lista desde ayer para partir desde Bariloche.

Ella es una de las tantas mujeres que se atreve al desafío de dejar su casa, su trabajo y sus hijos durante unos días, para viajar al multitudinario evento anual de carácter federal.

Muy pocas veces en su vida salió de su casa; pero esta vez, la criancera de la región sur de Río Negro, atravesará gran parte del mapa argentino para decir presente. El desafío es mayor ahora porque de Bariloche a San Salvador de Jujuy –sede del Encuentro- son por lo menos dos días de trayecto en colectivo.

Su historia es muy particular y ella misma rescata el esfuerzo realizado, convencida de que el propósito de habitar el Encuentro de Mujeres es superador en todos los sentidos.

A María se le sumaron cuatro horas de viaje de Jacobacci a la ciudad andina desde donde partió organizada con una delegación de la Multisectorial de Mujeres de Bariloche. Salieron ayer miércoles al mediodía rumbo a Jujuy y por estas horas llevan un poco menos de la mitad del camino recorrido. El evento tendrá su apertura mañana 11 de octubre.

«Yo nací en una chocita el 7 de junio de 1968”, contó a Diario RIO NEGRO. Llegó a este mundo en un pequeño pueblo de Río Negro llamado Coli Toro. Hoy tiene 56 años y se autodefine como una mujer ganadera y mapuche.

Desde los 14 años, cuando su padre le pasó la posta del oficio, María se dedicó a la cría de animales en el campo, en el paraje Cerro Centinela, a pocos kilómetros de la localidad de Jacobacci.

La historia de su mamá es un tanto difícil ya que de chica fue separada de su familia biólogica y entregada a otro hogar, donde trabajó desde temprana edad. «La gente de antes en el campo que no podía criar sus hijos, los daban para niñera o otros trabajos”, contó y dijo que hace pocos días su madre se pudo reencontrar con su hermana.

Se crió entre ovejas. “Aprendí todo de campo con mi papá”, aseguró. Recuerda que en su infancia y juventud, tenían mucho ganado, hoy solo tienen unos 60 animales. “Cuando mi padre salía al campo yo me iba con él. Porque mi mamá trabajaba de empleada doméstica en el pueblo”, contó María.

“Mucha gente a mí me decía que las mujeres son para la casa, para parir y criar a sus hijos y estar ahí en la casa. Pero yo lo tomé de otra manera”. María Caril, criancera de Jacobacci viaja al Encuentro de Mujeres y Disidencias en Jujuy.

Varias de esas razones de su sentir opuesto al sentido común de la sociedad patriarcal, los descubrió en los debates de talleres del Encuentro. Y también se vio a sí misma reflejada en las historias de otras mujeres y pares del resto del país.

“Cuando mi papá falleció, la gente me decía que lo que tenía que hacer era vender el campo”, recordó. Pero en ese momento, María se plantó y les dijo que no, porque ella se crió ahí y trabajaba de eso, aunque el mundo creyera que no era labor para una mujer.

Ella ama las ovejas, los chivos y los caballos. «Tengo pies, manos y puedo trabajar, capaz que no como lo hacen los varones, pero sí en un sentido que yo conozco cómo es el trabajo y lo puedo hacer”, resaltó la mujer, recordando aquel momento bisagra en su vida.

Además de ganadera es madre de cinco hijos y abuela. El mayor tiene 30 años y el menor, 18. Todos le ayudan en las tareas rurales salvo uno de ellos que vive en El Bolsón. María trabaja a diario, mientras en simultáneo viaja para realizarse un tratamiento de salud.

“He hecho de todo en la vida, gracias a Dios y gracias a mi papá”, explicó. También aprendió las labores domésticas y de cuidados de personas. “Aprendí a planchar, lavar, cuidar chicos, más que nada ser niñera. Son todos trabajos que he hecho”, comentó.

Salir de las paredes de casa, por primera vez

Su primer Encuentro de Mujeres y Disidencias fue en 2022 en San Luis, un antes y un después en su vida. La invitaron desde una organización mapuche y decidió aventurarse. “Fue la primera experiencia y me gustó, porque nunca había salido yo”, agregó.

Una instancia solo entre mujeres le pareció una oportunidad. “Porque podemos conversar entre nosotras y como yo nunca había hecho esto me pareció una buena experiencia. También aprendí muchas cosas de otras, que no sabía”, admitió. En noviembre de 2022 volvió a casa y ya no era la misma que cuando se fue.

Parte de la delegación de Bariloche que viaja al Encuentro.

Este 2024 la volvieron a invitar y no lo dudó a pesar de las distancias y los altos costos por la lejanía de la sede. Organizadas en grupo y en colectivo particular solo de pasaje debía afrontar 250.000 pesos, sin contar comidas, ni alojamiento, ni movilidad interna en la ciudad de Jujuy.

Ante la crisis económica y la dificultad para afrontar de sus bolsillos todo el pasaje, las viajeras realizaron actividades financieras y recolectaron aportes solidarios de gremios, sindicatos y referentes políticos para poder costear el micro.

«Yo hice lo que estuvo a mi alcance”, contó María, quien se puso a vender rifas para poder recaudar fondos junto a sus compañeras de delegación. «Es un sacrificio viajar. Muchas compañeras trabajaron muchísimo”, concluyó la mujer.

Qué es el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias

El Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries es un encuentro nacional argentino que fomenta el intercambio y el debate de ideas sobre las situaciones que atraviesan las mujeres y las diversidades.

En el año 1986 se realizó el primer Encuentro Nacional de Mujeres 1986 en el Teatro San Martín, en Buenos Aires, donde participaron mil mujeres, según los datos de la organización. En esta edición, en Jujuy, se espera recibir a 60.000 personas.

En Neuquén se concretó dos veces, en 1992 y 2008. En Río Negro, Bariloche, fue sede del último Encuntro Plurinacional el año pasado, pero tambien se realizó en 1999 y 2011.

Se trata de un evento que dura tres días, autogestivo, autónomo, autosostenido, federal y horizontal. Todos los años varía su sede.

