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Catriel descendió en la Liga Confluencia: se salvaron Círculo Italiano, Pillmatún y Huergo

Catriel le ganó a Fernández Oro pero no le alcanzó y descendió a la B de la Liga Confluencia.

Redacción

Por Redacción

Catriel descendió en la Liga Confluencia. (Foto: Prensa UD Catriel)

Catriel descendió en la Liga Confluencia. (Foto: Prensa UD Catriel)

La Unión Deportiva Catriel ganó en la última fecha del Clausura pero no pudo evitar el descenso en la Liga Confluencia y el año que viene jugará en la B.

El Canario venció 3 a 0 a Fernández Oro, el otro descendido pero no le alcanzó. Se impuso con goles de Pedro Oviedo y dos de Enzo Petretto.

Uno de los que festejó la salvación fue Círculo Italiano que derrotó 2 a 1 a Argentinos del Norte con tantos de Facundo Painemilla y Mariano Cheuquepan para quedar un punto encima de Catriel.

(Foto: Gentileza Joaquín Armenia)

En esa misma ubicación terminaron Pillmatún y Deportivo Huergo que empataron 1 a 1 y también pudieron firmar la salvación.

De esta manera, Catriel y Fernández Oro son los que descendieron a la B mientras que San Isidro y Chichinales ascendieron a la A.

Todavía resta definir el campeón del Clausura entre Atlético Regina y Deportivo Roca. El desempate final se jugaría el miércoles en la cancha de Unión de Allen, algo que se confirmará en las próximas horas.


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Unión Deportiva Catriel

La Unión Deportiva Catriel ganó en la última fecha del Clausura pero no pudo evitar el descenso en la Liga Confluencia y el año que viene jugará en la B.

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