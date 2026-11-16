Catriel descendió en la Liga Confluencia: se salvaron Círculo Italiano, Pillmatún y Huergo

La Unión Deportiva Catriel ganó en la última fecha del Clausura pero no pudo evitar el descenso en la Liga Confluencia y el año que viene jugará en la B.

El Canario venció 3 a 0 a Fernández Oro, el otro descendido pero no le alcanzó. Se impuso con goles de Pedro Oviedo y dos de Enzo Petretto.

Uno de los que festejó la salvación fue Círculo Italiano que derrotó 2 a 1 a Argentinos del Norte con tantos de Facundo Painemilla y Mariano Cheuquepan para quedar un punto encima de Catriel.

(Foto: Gentileza Joaquín Armenia)

En esa misma ubicación terminaron Pillmatún y Deportivo Huergo que empataron 1 a 1 y también pudieron firmar la salvación.

De esta manera, Catriel y Fernández Oro son los que descendieron a la B mientras que San Isidro y Chichinales ascendieron a la A.

Todavía resta definir el campeón del Clausura entre Atlético Regina y Deportivo Roca. El desempate final se jugaría el miércoles en la cancha de Unión de Allen, algo que se confirmará en las próximas horas.