La Defensoría del Pueblo se sumó a las denuncias contra uno de los constituyentes

La defensora del pueblo de Bariloche denunció a Adrián Grau, integrante de la Convención Constituyente, por incumplimiento de la ordenanza de ética de la función pública y convocó al Tribunal de Contralor a investigar el hecho.

Esta vez, la presentación señala que el candidato electo, que ya ejerce la función de convencional constituyente, practicó un «gesto ofensivo a un sector del público instantes después de prestar juramento», el pasado jueves 12 de noviembre durante el acto.

La defensora Mariana Minuth consideró que, durante el acto, Grau «decide libremente expresarse a través de un gesto, levantando el brazo y realizando el gesto conocido como «Fuck you», exhibiendo su dedo mayor», y explicó que dicho gesto «tiene una connotación muy fuerte, de rechazo, vulgar, agresiva, violenta, ofensiva con la intención de afectar negativamente a su receptor«.

La denuncia tiene como objeto investigar al convencional por infracción «a la normativa vigente de Ética en la Función Pública» y está formulada ante el Tribunal de Contralor, que es la autoridad de aplicación de dicha ordenanza.

Minuth pidió que se determine si Grau «cumple con los requisitos para la permanencia en el cargo» dentro de la Convención Constituyente, y que se evalúe «el apartamiento preventivo» si llegara a considerarse que no cumple con los requisitos, «hasta tanto se dilucide la cuestión de fondo».

Adrián Grau fue denunciado por la Defensoría del Pueblo. Foto: Chino Leiva

Grau, que ingresó en la Convención como sexto candidato de la lista Estamos Haciendo Bariloche, ya había sido denunciado ante el Ministerio Público Fiscal por sus dichos en las redes sociales donde reivindicó la última dictadura militar. Si bien los convencionales de las listas Fuerza Bariloche y La Libertad Avanza habían pedido que se postergara su asunción, la Junta Electoral respondió que no estaba dentro de sus funciones tomar esa decisión y dejó el asunto en manos de la Justicia.

En la primera reunión de la Convención Constituyente, los integrantes decidieron generar una comisión para evaluar el caso y emitir un dictámen en los próximos diez días.

Integrada por los cinco jefes de bloque, el grupo recopilará la información del caso y escuchará la versión de Grau sobre los hechos que le atribuyen.

En paralelo, el caso será evaluado por la Justicia, a cargo del fiscal Inti Isla. Según pudo conocer este medio, hasta ahora se enviaron las imágenes y links al cuerpo de investigaciones, que deberán resguardarlas. Además, tendrá que dar respuesta sobre el caso el Tribunal de Contralor, ante esta nueva denuncia de la Defensoría del Pueblo.