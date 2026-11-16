Shock externo y «riesgo kuka»: la explicación de Luis Caputo sobre por qué todavía no llegó el despegue económico

Pasaron exactamente siete meses desde que Luis Caputo aseguró en abril que comenzaban «los mejores 18 meses de la historia» para la economía argentina. Lejos de ese despegue, la actividad se estancó, la inflación mostró un repunte al 2,2% en octubre y el riesgo país perforó la barrera de los 800 puntos.

En diálogo con Radio Mitre, el titular del Palacio de Hacienda rompió el silencio sobre el incumplimiento de su proyección. Lejos de atribuirlo a fallas del programa local, apuntó contra una combinación de turbulencias internacionales y ansiedad política doméstica que sorprendió al equipo económico.

El doble golpe: petróleo por las nubes y el «riesgo kuka»

Caputo reconoció que el escenario de los últimos meses alteró los cálculos oficiales por dos factores que calificó como inesperados:

El frente externo: la prolongación de los conflictos bélicos internacionales duplicó el precio del petróleo y empujó las tasas de interés globales a niveles inéditos, encareciendo el financiamiento para los países emergentes.



la prolongación de los conflictos bélicos internacionales duplicó el precio del petróleo y empujó las tasas de interés globales a niveles inéditos, encareciendo el financiamiento para los países emergentes. El factor político local: el temor de inversores y ciudadanos a un regreso del kirchnerismo al poder, un fenómeno que el propio ministro bautizó como «riesgo kuka» .



el temor de inversores y ciudadanos a un regreso del kirchnerismo al poder, un fenómeno que el propio ministro bautizó como . Sorpresa oficial: Caputo admitió que no esperaba que tanta gente percibiera ese peligro como real, dado que considera al espacio opositor como un ciclo terminado. «Ese temor está exagerado, pero no importa lo que pienso, sino lo que piensa la gente y el mercado», reconoció.

Qué mira la City: tasas del 30% y un riesgo país arriba de 800 puntos

Para respaldar su diagnóstico, el ministro puso la lupa sobre los indicadores financieros que miran los grandes fondos. Señaló que la tasa implícita del mercado (el rendimiento extra que exigen los inversores para prestar dinero a plazos posteriores a las elecciones, entre 2027 y 2028) trepó cerca del 30%.

Según la lectura oficial, ese salto y un riesgo país por encima de los 800 puntos no responden a dudas sobre la solvencia del plan actual, sino al pánico de los mercados ante la posibilidad de que Javier Milei no continúe en la Casa Rosada.

Pronóstico para 2027: «Gana Milei en primera vuelta»

Pese al diagnóstico cauteloso de las consultoras privadas sobre el año electoral, Caputo descartó de plano un escenario de volatilidad cambiaria y vaticinó un 2027 «mucho más calmo de lo que muchos predicen».

El funcionario aseguró que el oficialismo tiene el triunfo asegurado sin importar el ritmo de la actividad económica, ya sea que el PBI crezca al 1%, 2% o 4%, y descartó que el voto desencantado regrese a la oposición.

«Ya nadie cree que el kirchnerismo pueda venir mejor, tiene un mérito que siempre volvió peor», sentenció Caputo, convencido de que la sociedad ya internalizó el cambio de modelo y ratificará al Presidente en las urnas sin necesidad de llegar a un balotaje.