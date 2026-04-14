Declararán las jubiladas que financiaron a Adorni: avanza la causa en Comodoro Py

El jefe de Gabinete compró una propiedad apenas dos semanas después de asumir su actual cargo.

Las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, declararán este miércoles en Comodoro Py en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Justicia analiza la compraventa por parte del funcionario de un departamento en Caballito por US$230.000 y el financiamiento de US$200.000 sin interés.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las mujeres vendieron el inmueble en noviembre de 2025. La escribana Adriana Nechevenko confirmó que el funcionario deberá devolver el dinero en noviembre de este año.

La causa judicial por Adorni suma testimonios clave y nuevos detalles financieros

Viegas y Sbabo debían declarar la semana pasada, pero el abogado defensor Matías Ledesma solicitó la postergación por superposición con el juicio de los cuadernos de las coimas. La Justicia aceptó el pedido y reprogramó la audiencia.

El departamento había sido adquirido previamente al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa. El ex jugador indicó que la operación se concretó por US$200.000.

Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: clarín fotografía.

Investigación judicial analiza movimientos bancarios y declaraciones patrimoniales

En paralelo, la semana pasada declararon Graciela Molina, comisario retirada, y su hija Victoria María José Cancio, contadora de la misma fuerza. Ambas explicaron que fue la primera vez que participaban en un préstamo con garantía hipotecaria junto a la escribana.

Según detallaron, Adorni les pagó US$30.000 y aún adeuda US$70.000 más intereses. El plazo para cancelar ese compromiso es de siete meses, de acuerdo a lo informado en los tribunales.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó informes a organismos públicos luego de que el juez Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa.

Las respuestas a esos requerimientos aún están pendientes. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas mientras avanzan las declaraciones testimoniales en los tribunales federales.