Los gobernadores respaldaron el plan económico de Javier Milei y reclamaron «eliminar más impuestos» en AmCham

Los gobernadores de Río Negro, Mendoza y Entre Ríos ratificaron este martes su apoyo al plan económico del Gobierno nacional, aunque advirtieron que la sostenibilidad del crecimiento depende de una reforma tributaria profunda. Durante el panel «Una Argentina federal en desarrollo» en el AmCham Summit, los mandatarios provinciales insistieron en que el alivio fiscal debe alcanzar a los tres niveles del Estado: nacional, provincias y municipios.

El entrerriano Rogelio Frigerio fue el más enfático al proponer retomar el espíritu del acuerdo fiscal de 2017. Para el referente del PRO, es «imperativo» que la Nación elimine el Impuesto al Cheque y las retenciones, mientras que las provincias deben hacer lo propio con Ingresos Brutos. «Estamos los que deseamos que al gobierno nacional le vaya bien y quienes ponen palos en la rueda», sentenció.

Río Negro y la apuesta por la autonomía

Por su parte, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck marcó una diferencia estratégica respecto a la viabilidad de un acuerdo fiscal general. «No veo la posibilidad de un acuerdo en términos reales; creo que cada provincia tiene que seguir su propio camino para buscar competitividad«, opinó.

Weretilneck resaltó que Río Negro fue la primera provincia en adherir al RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones), lo que ya le permite traccionar proyectos por US$18.300 millones. Además, subrayó que la provincia ya eliminó sellos, patentes e inmobiliario para quienes se radiquen en zonas industriales, posicionándose como el puerto de salida para el gas y el petróleo de Vaca Muerta. Más detalles en esta nota.

El reclamo por la infraestructura

El mendocino Alfredo Cornejo coincidió en que el rumbo macroeconómico es el correcto, pero alertó sobre el déficit de obras. «Sin infraestructura no hay crecimiento», afirmó, tras celebrar leyes como la de Modernización Laboral. Cornejo también vinculó la baja de Ingresos Brutos a una discusión necesaria sobre la Ley de Coparticipación, para generar incentivos reales al sector privado.

Incentivos locales y autonomía provincial

En el panel, los mandatarios detallaron sus estrategias para atraer capitales. Rogelio Frigerio destacó la creación de una Agencia de Desarrollo en Entre Ríos y el impacto del RINI, que otorga 15 años de exenciones impositivas a nuevas empresas. Por su parte, Alfredo Cornejo subrayó la solvencia de Mendoza como la única provincia que nunca entró en default, un factor que considera clave para dar previsibilidad al sector privado.

Finalmente, Alberto Weretilneck celebró que el Congreso devuelva competencias a las provincias en leyes como la de Glaciares y Bosques. El gobernador rionegrino afirmó que esta autonomía es esencial para agilizar proyectos y atraer inversiones. Sobre el cierre, los tres coincidieron en que la estabilidad macro es responsabilidad nacional, pero que el crecimiento real exige coordinar esfuerzos para financiar la infraestructura que el sector privado necesita para competir.

Sobre el cierre, los tres mandatarios coincidieron en que, si bien la estabilidad macro es responsabilidad de la Casa Rosada, el próximo paso requiere que el sector público nacional y provincial coordinen esfuerzos para financiar la infraestructura necesaria que permita competir en el mercado global.

Con información de Agencia Noticias Argentinas (NA)