«Siempre en nuestros corazones»: la dolorosa despedida a Laica, la perra que tenía cáncer y acompañó a los bomberos de Roca

Dolor en Roca por la muerte de Laica. Foto: Facebook Bomberos voluntarios General Roca.

Desde el destacamento de bomberos voluntarios de General Roca informaron que murió Laica, una perra que los acompañó durante trece años. Comentaron que tenía cáncer. «Nos dio amor incondicional, alegría y compañia en cada jornada», expresaron.

En su publicación en Facebook los vecinos también dejaron su mensaje de despedida.

Murió Laica, la perra del destacamento: «Una compañera más»

Desde el cuartel comunicaron que el pasado viernes falleció Laica. «Luego de mucho tiempo luchando contra un cáncer, y por recomendación del veterinario, tuvimos que tomar la difícil decisión de dormirla para que dejara de sufrir», indicaron.

Agregaron que «nos duele en el alma haber tenido que tomar esta decisión, pero también nos da tranquilidad saber que ya descansa y no sufre más».

«Siempre en nuestros corazones», dijeron en el mensaje donde comunicaron la triste noticia.

Expresaron que «durante este tiempo hicimos todo lo posible para ayudarla, incluso muchos vecinos y vecinas colaboraron desinteresadamente para que pudiera realizar su tratamiento. A todos ustedes, gracias de corazón».

Y añadieron: «Fue mucho más que una mascota; fue una compañera más de nuestro destacamento. Siempre estaba atenta a cada persona que ingresaba, acompañándonos en las guardias, en el día a día y en cada salida, donde ya era normal verla junto a nosotros».

«Gracias, Laica, por tantos años de compañía, amor y fidelidad», concluyeron su mensaje.