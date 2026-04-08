Demoras en la Ruta 7 por un choque entre Neuquén y Centenario este miércoles: a qué altura

Un accidente de tránsito se registró nuevamente este miércoles por el mediodía en la Ruta Provincial 7, en el tramo que une a las localidades de Neuquén y Centenario. De acuerdo a la información que accedió este medio, el choque se registró a la altura de la rotonda de la cerámica FaSinPat. En el lugar hay personal policial trabajando. El siniestro tuvo lugar en la mano que se dirige hacia Centenario.

Noticia en desarrollo