Demoras en la Ruta 7 por un choque entre Neuquén y Centenario este miércoles: a qué altura
Personal policial se encuentra trabajando en el lugar del siniestro. El accidente tuvo lugar en el mediodía de este miércoles.
Un accidente de tránsito se registró nuevamente este miércoles por el mediodía en la Ruta Provincial 7, en el tramo que une a las localidades de Neuquén y Centenario. De acuerdo a la información que accedió este medio, el choque se registró a la altura de la rotonda de la cerámica FaSinPat. En el lugar hay personal policial trabajando. El siniestro tuvo lugar en la mano que se dirige hacia Centenario.
Noticia en desarrollo
Comentarios