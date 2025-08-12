Denuncia de una pasajera obligó a cambios en los colectivos de Plottier: qué dijo la municipalidad

La municipalidad de Plottier tomó una medida que afectará a todas las líneas de transporte público de colectivos luego de una denuncia de una pasajera. La vecina reclamó que quedó atrapada en las puertas traseras cuando descendía junto a su hija. Señaló que el chofer no la escuchó ya que estaba escuchando música. Sin embargo, desde la municipalidad afirmaron que la situación fue diferente.

El inconveniente ocurrió el último viernes por la tarde, alrededor de las 15:45, a la altura de la calle Salta. La vecina viajaba junto a su hija en el servicio urbano.

“Cuando me quiero bajar, en la calle Salta, en la esquina, bajo con mi hija y no logramos ni siquiera tocar el cordón de la vereda, lo cual nos aprieta con ambas puertas traseras”, denunció la mujer en LU5.

Sin embargo, el subsecretario de Transporte, Cristian Tracana, afirmó que la situación no fue así. «En ningún momento llegó a ser apretada por las puertas«, sostuvo y señaló que se reunió con la vecina, quien se constató que no sufrió lesiones.

La versión que dio la municipalidad de Plottier sobre el accidente con una vecina

En su lugar, Tracana indicó que la vecina «demoró en bajar» y cuando quiso descender las puertas «ya se habían cerrado».

En este sentido, recalcó que ni la mujer ni su hija tuvieron lesiones, sino que quedaron «entre las puertas y los escalones«. Pero sí señaló que el conductor «aparentemente viajaba con música alta».

A raíz de esto, Tracana informó que la municipalidad decidió «prohibir escuchar música» a los choferes de todas las líneas de la ciudad. Por otra parte, informó que el conductor del servicio hizo su descargo con «una exposición policial y administrativa«, pero que no será sancionado.

El servicio está a cargo de la empresa Autobuses Santa Fe (archivo)

A su vez, Tracana destacó un primer momento desde su área se pusieron a disposición de la vecina, con quien inmediatamente se reunieron, y que dicho encuentro se dio en buenos términos.