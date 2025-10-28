Presupuesto 2026: El oficialismo busca postergar la votación en el Congreso

Las sonrisas no cabían en el rostro de los diputados de La Libertad Avanza y el PRO que, de a poco, llegaban a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para reanudar el debate de la “ley de leyes”. En un clima completamente alterado por el triunfo violeta en las urnas, la oposición recalcula su estrategia mientras el oficialismo busca postergar la votación para después del 10 de diciembre y avisa que cualquier Presupuesto que no tienda al equilibrio fiscal será vetado.

El tratamiento del proyecto se reanudó este martes en la comisión presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch, donde se presentó, con aire triunfalista, la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich. Pero por fuera del debate formal está la puja política por el calendario y también la posibilidad de consensos con los gobernadores.

De acuerdo con el mandato aprobado en el recinto, el próximo martes 4 de noviembre debería firmarse dictamen. Hasta el momento, los diputados trabajan con esa fecha en el horizonte, pero podría aplazarse si la oposición llega a un acuerdo entre bloques y cede. Será el tema de conversación en los próximos días, cuando baje la espuma electoral.

“Vamos a empezar a ver el clima. Veníamos con una idea de que la fecha de emplazamiento sirviera para ordenar el dictamen, pero vamos a ver si el resto de los bloques aprietan F5”, dijo una importante espada del peronismo, que este domingo fue derrotado en la mayor parte del país.

El oficialismo busca atrasar la votación del Presupuesto 2026: «No van a estar todos los temas discutidos»

El oficialismo quiere patear el debate lo máximo posible para llegar a la votación con la nueva conformación. “Con una intención de generar algún tipo de caos político, el pleno emplazó a la comisión a dictaminar. No tuvimos ni tiempo. No van a estar todos los temas discutidos”, señaló Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Menem advirtió que “hay diputados que entraron en diciembre de 2021, en una Argentina totalmente distinta, que van a ser decisores de un Presupuesto de una Argentina que no tiene nada que ver”.

En el mismo sentido, se expresó la diputada bullrichista Silvana Giudici, otra de las que llegó exultantes a la sala de reuniones del Anexo C. “No se puede tratar el Presupuesto de esta manera, emplazando a que la semana que viene tengamos un Presupuesto acordado, cuando la realidad política cambió. Estos acuerdos que se puedan elaborar ahora con estas mayorías, ¿a quién representan? Claramente, al Gobierno no”, planteó.

“Habrá que abrir un tiempo de diálogo esta semana para ver los próximos pasos, porque si seguimos con este temario que acordó la oposición, el 4 de noviembre tendríamos un Presupuesto que no reflejaría lo que el Poder Ejecutivo quiere”, insistió Giudici ante la consulta de La Voz.

La fecha del 4 fue pensada para concluir el período ordinario con un Presupuesto sancionado en ambas cámaras. Si se posterga, habrá poco tiempo para concluir el trámite con esta composición, porque las ordinarias culminan el 30 de noviembre.

Por eso, el desenlace dependerá de si el presidente Javier Milei prorroga las ordinarias o convoca a extraordinarias. Por ahora no está confirmado, pero es una posibilidad que ya se tantea entre los diputados.

Detrás de las fechas está la discusión sobre el contenido del Presupuesto

El bloque Encuentro Federal había anunciado, de la mano de Nicolás Massot, la presentación de un dictamen propio que mantenía el superávit pero menor al proyectado por el Ejecutivo, porque incluía las tres leyes que no se aplican (las de universidades, Garrahan y discapacidad). Ahora deberán definir si, con el cambio de escenario político, finalmente presentan este texto alternativo.

Menem remarcó la necesidad de que haya “un Presupuesto con superávit financiero que no solamente alcance para pagar gastos corrientes, sino los intereses de deuda contraída”. En diálogo con radio Mitre, el titular de la Cámara baja avisó: “Si esto no funciona, vamos a ir directo al veto. Esperemos que reine la racionalidad y que sigamos en este esquema”.

En este marco, se esperan nuevas reuniones de la mesa integrada por Menem, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y representantes de la oposición no kirchnerista. Encuentro Federal había condicionado su participación en ese diálogo a que el ministro Luis Caputo (Economía) asista al Congreso y que el Presupuesto contemplara las tres leyes del Congreso. Dos condiciones que, hasta el momento, no se están cumpliendo.

El debate en la comisión seguirá el miércoles con doble reunión: a las 10 volverá Guberman junto con funcionarios de los ministerios de Justicia y Defensa; y a las 14.30 expondrán el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

La oposición espera a estos dos últimos funcionarios para cuestionar el incumplimiento de la ley de presupuesto universitario.