Denuncian falta de alimentos en una escuela de Regina y se armó una polémica

Una vez más los comedores escolares que cuentan con jornada extendida tienen problemas para darle la comida a los chicos. En esta ocasión, padres de un colegio en Regina apuntaron contra el municipio tras asegurar que debido a la falta de pago a proveedores, los estudiantes se quedaron sin alimentos.

Esta acusación generó una polémica que incluyó al Ejecutivo local y también al Consejo Escolar, quienes se repartieron responsabilidades.

La comunidad educativa de la escuela primaria N° 220 ubicada en barrio Nuevo de Villa Regina, comenzó la semana con falta de alimentos para brindar en el comedor escolar. Expresaron que al lugar asisten 160 estudiantes, sin contar al personal de servicio y docentes, de distintos puntos de la ciudad y al ser jornada completa «cuentan con la alimentación que se les da en el comedor».

Una docente de la institución explicó a Diario RÍO NEGRO que cuando preguntaron a los proveedores el motivo por el cual no habían enviando los alimentos, estos respondieron que el municipio no había pagado por los productos. Además les señalaron que se normalizará el envío cuando reciban los fondos.

Comentó que en varias ocasiones se encontraron con este problema donde los proveedores le manifestaron que no se les hacía el pago a tiempo, pero nunca les pasó de quedarse sin alimentos ya que solían tener reservas. «Ahora directamente la semana pasada no hubo distribución y lo que teníamos ya se terminó», señaló.

Tal motivo llevó a que los padres decidieran realizar pública la situación comunicándose con medios locales donde expresaron que: «muchas veces los estudiantes cuentan con ese plato de comida diario que se le dan en la escuela».

La docente informó que desde el Consejo Escolar les acercaron algunos insumos. Sin embargo destacó que ese alimento solo podrá asegurar la comida para un par de días, por lo cual les resulta necesario que este problema se resuelva para recibir la cantidad de alimento que garantice el servicio semanal.

«Somos una escuela de jornada completa, con estudiantes de primero a séptimo grado que necesitan recibir su desayuno, almuerzo y merienda», concluyó.

La polémica

Fuentes del municipio consultadas por este diario respondieron que sí se efectuaron los pagos. Además deslindaron responsabilidades en el Consejo Escolar de la ciudad.

Ante esta situación el colegio decidió suspender durante la jornada del martes y ayer el servicio de comedor, solicitando a los padres que retiren a los estudiantes para que puedan comer en sus casas. Algo que presentó una dificultad para quienes asisten a la escuela desde zonas más lejanas.

RÍO NEGRO dialogó con funcionarios del Consejo Escolar que confirmaron que ayer el municipio pagó una deuda con el proveedor pero que “todavía queda una cuota que está desfasada por el proceso inflacionario”.

También explicaron que con el contexto de elecciones “el proveedor no pudo conseguir los productos, no le han vendido, no tenían en stock, lo padecimos la semana pasada”.

Desde el Consejo informaron que ayer se repartieron bastantes alimentos frescos (carne y verdura) para la semana “mientras resolvemos la situación con el proveedor y el municipio”.

Además comunicaron que hoy tendrán una reunión las tres partes y “trataremos de ponernos de acuerdo”.

Desde el Consejo remarcaron que la licitación de alimentos la tiene el municipio con el proveedor, “nosotros somos el oferente principal, pero el responsable directo es el municipio”.