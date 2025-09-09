Denuncias de coimas en la Andis: la Justicia rastrea una copia de seguridad del celular de Diego Spagnuolo

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el ojo de la tormenta por supuestas coimas.

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo. Ahora, la justicia intenta determinar si Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, hizo una copia de seguridad de su celular. Ese respaldo podría contener datos eliminados y, eventualmente, comprometer a funcionarios del entorno más cercano al presidente Javier Milei.

La nube de Spagnuolo y las sospechas sobre comunicaciones borradas

El contenido del celular es considerado clave. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) informó que “no podrá recuperar los mensajes eliminados” del dispositivo. Esto limita la posibilidad de comprobar si hubo contactos con Milei, su hermana Karina o Eduardo “Lule” Menem.

La hipótesis de los investigadores es que la nube de Spagnuolo podría resguardar parte de esa información. El exfuncionario, apartado tras la difusión de audios en los que habló de pedidos de coimas, se mantiene en silencio en su casa.

Cercanos a él aseguran que evalúa presentarse como colaborador en la causa. “Es una posibilidad”, indicaron a TN. Otros creen que solo es una amenaza y que nunca dará ese paso.

Denuncias de coimas en Discapacidad: los contratos bajo análisis y el rol de los abogados defensores

Los abogados de Spagnuolo, Juan Araoz de La Madrid e Ignacio Rada Schultze, solicitaron suspender los plazos para responder sobre la nulidad pedida por los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina. Los letrados quieren ver el expediente, aún bajo secreto de sumario.

Desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) prefieren la cautela sobre los contratos analizados. “Nada por ahora, en pleno análisis”, respondieron. La revisión apunta a posibles irregularidades en la relación con Suizo Argentina.

En paralelo, se logró acceder a tres teléfonos de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud. La información extraída será analizada en la segunda etapa del proceso.

El fiscal Franco Picardi todavía no revisó esos datos. Garbellini era señalado como el negociador directo de los contratos con las droguerías.

La resistencia de los Kovalivker y la disputa por el acceso a los celulares

Los hermanos Jonathan y Eduardo Kovalivker, propietarios de Suizo Argentina, se niegan a entregar las claves de sus dispositivos. Su abogado, Martín Magran, defendió la decisión: “Un celular tiene información sensible. No es que no las entregan porque tengan algo que esconder”.

Magran advirtió que sus clientes podrían quedar expuestos a “un escarnio público con fotos familiares o videos personales, como uno en el que Eduardo Kovalivker lee poesía”. A pesar de ello, la DATIP buscará acceder a los equipos por medios forenses.

La Justicia busca acceder a los teléfonos de los dueños de Suizo Argentina.

El juez Sebastián Casanello deberá resolver si acepta o rechaza la nulidad pedida por los empresarios. Todo indica que esa presentación será descartada, dado que en Comodoro Py consideran que una causa por presunta corrupción no puede anularse por el origen de los audios.

Desde la droguería insisten en su defensa: “No hay ni hubo irregularidad en las contrataciones”.

Auditoría interna en Andis y la lupa sobre los contratos millonarios

La investigación arrancó tras los audios filtrados de Spagnuolo, donde involucró a Karina Milei y a “Lule” Menem. Mientras tanto, el expediente se mantiene bajo secreto de sumario y las pruebas siguen en análisis.

En paralelo, el Gobierno ordenó una auditoría interna a cargo de Alberto Vilches, nuevo titular de la Andis. La Casa Rosada espera resultados en octubre, luego de que se digitalicen los documentos secuestrados.

Uno de los principales focos es revisar los contratos con droguerías, sospechados de sobreprecios. Aunque no se encontró aún evidencia concreta, en el Ejecutivo admiten preocupación por los mecanismos de adjudicación.

El organismo administra un presupuesto de $3,74 billones y cuenta con 921 empleados. Ese volumen lo convierte en un área estratégica y bajo fuerte vigilancia judicial y política.