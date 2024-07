Denuncias por acoso sexual contra Pedro Brieger: Gisela Busaniche relató su caso y se suman denuncias

El colectivo de Periodistas Argentinas presentó este martes un informe que detalla los casos de acoso sexual perpetrados por Pedro Brieger durante los últimos 30 años. Luego de la presentación de 19 testimonios, desde la asociación aseguran que siguen recibiendo denuncias. Entre ellas, se destacó el relato realizado por Gisela Busaniche a través de su cuenta de X.

“Hoy, después de mucho silencio, me toca contar que soy una de las 19 denuncias que hoy presentó Periodistas Argentinas. Fui acosada por Pedro Brieger cuando tenía 25 años y era productora de Canal 7″, escribió en sus redes sociales Busaniche, que actualmente se desempeña en Telefe Noticias y Radio con vos. “Lo guardé durante años. Sentía asco, miedo, vergüenza”, relató al comienzo de su testimonio.

“Era noviembre de 2005 cuando la directora de Canal 7, Ana de Skalon, me envió a Mar del Plata a cubrir la Cumbre del ALCA y a darle asistencia periodística a Pedro Brieger. Yo ya lo conocía y me había hecho algunos comentarios desubicados. Ya en el viaje empezó el acoso, que se traducía en tocarme cada vez que podía, en hablarme tan cerca hasta que le sintiera el aliento. Yo me alejaba, pero él se acercaba de nuevo, mostrando que él hacía lo que quería. Describía la ropa que llevaba puesta en tono libidinoso”, recordó la periodista.

“El viaje se convirtió en un infierno, en el que yo tuve que aguantar sus acercamientos y frases desubicadas. Y me preguntaba: ¿Por qué hace esto? ¿Esto es real? Estaba interfiriendo con mi trabajo, que era mi sueño… Yo no entendía nada y él no paraba. Era tan insoportable que decidí compartirlo para pedir ayuda: era medianoche, él seguía hablando por handy y lo puse en altavoz para que mi productora jefa lo escuchara. Se quedó helada. Le pedí que me dejara irme de la cobertura y volver a Buenos Aires. Ella, Paloma García, me ayudó”.

“Me costó hablarlo. Durante años no dije nada. Con el tiempo, cada vez que surgía su nombre en una conversación, yo aclaraba: él no es como lo ven, él me acosó. Sin embargo, nunca lo conté públicamente. Tuve miedo, asco, preferí olvidarlo, aunque nunca pude”.

“Hoy agradezco a esas cinco mujeres valientes que decidieron alzar su voz y ayudarnos a las demás a contarlo. No sabía que éramos tantas las que quedamos marcadas por su perversidad. También agradezco los ambientes laborales en los que trabajo; aprendí a crear equipos sanos. También agradezco a Periodistas Argentinas, por contenernos en este momento. Y ojalá sirva para que se activen todos los protocolos en canales, radios y universidades, para que no haya que padecer más acosos o abusos en nuestro ámbito laboral. Ya no más”, cerró la comunicadora.

Denuncias por acoso sexual contra Pedro Brieger: buscan que pida disculpas públicas

La agrupación Periodistas Argentinas subrayó que esperan un disculpa pública por parte de Brieger y solicitaron que se legisle el acoso laboral. El grupo de mujeres resaltó el desafío que significa “hacer justicia” en estos casos: “Exigimos medidas reparatorias que garanticen nuestra dignidad, y queremos que pida disculpas públicas”, destacó Nancy Pazos.

“Hasta ahora documentamos 19 casos y pusimos una pausa para redactar y hacer la presentación, pero seguimos recibiendo casos. Cuando recopilemos todo, porque llegan muchos mensajes, nos pondríamos a evaluar cómo seguir”, señaló la periodista Agustina Kämpfer, una de las afectadas, y agregó: “No hay fisuras en nuestro relato, somos muchas y la mayoría ni siquiera nos conocíamos entre nosotras. Ojalá no se atreva a disminuir lo que hicimos y pida perdón”, apuntó.

Por otra parte, Kämpfer remarcó: “Queremos que pida perdón públicamente. Sería algo histórico, ejemplificador y, además, sentaría un precedente”.

