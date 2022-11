Denunció una golpiza por parte de referentes de una organización en el Parque Ladrillero de Roca

«Me pegó con un palo, mientras otro me intentaba matar ahocándome«, con esas duras palabras una criancera de Roca dio testimonio de los golpes que habría recibido por parte de dos dirigentes del Movimiento Evita. La mujer, que se desempeña en el Parque Ladrillero, mantiene un tenso cruce con la organización desde que se encadenó en reclamo de la quita de un beneficio social.

«Estoy embarazada de tres meses y medio, y presento una hemorragia como consecuencia de los golpes. Tengo certificado médico y me recomendaron reposo de 48 horas, pero los nervios me están matando. Me siento violada y sin justicia«, comentó la afectada en diálogo con RÍO NEGRO. La golpiza se habría suscitado el sábado en el sector de «Los Hornos», ubicado en el predio del Parque Industrial II en Ruta 6.

Según describe la denuncia penal formulada en las últimas horas, habría sido el propio representante de la filial local quien increpó a la mujer. Lo habría hecho acompañado de un segundo hombre, el cual aparentemente tomó del cuello a la criancera y comenzó a agredirla con un «fierro».

La discusión tuvo como nudo central la «injusta» manera de proceder por parte de la organización con los trabajadores del sector ladrillero. Según explica la hornera, desde el Movimiento Evita harían una retención indebida del dinero destinado a los planes Potenciar Trabajo, los cuales son administrados por la organización.

«Se quedan con el dinero de los proyectos de la gente. Se hacen los dueños del parque y no llevan ni un vaso de agua. Encima te quieren acusar de que vos te comes los salarios de los compañeros. Solo trabajan para el bolsillo de ellos, y son los horneros los que están a fuerza de pulmón«, precisó.

Asimismo, la mujer explicó que a los trabajadores de la economía popular se los «obliga» a afiliarse al movimiento si es que desean percibir el beneficio. También reconoció una exigencia adicional: el deber de participar en manifestaciones y marchas de la región.

«Los hacen viajar a otros lados con el mismo sueldo. Yo te pregunto: con 27 mil pesos, ¿se puede vivir?», enfatizó.

Encadenada por una semana

A fines de octubre la denunciante encabezó una protesta en el SUM que construye la Cooperativa de Ladrilleros en el Parque Industrial II. En aquella oportunidad, el reclamo expuso el aparente intento de quita del Potenciar Trabajo a cerca 30 familias, y la paralización de las obras del salón por parte del Movimiento Evita.

Los referentes de la organización salieron prontamente a responder las acusaciones, y comunicaron que la mujer fue desvinculada de la entidad por «un manejo discrecional» de los planes sociales de sus compañeros.

La medida de fuerza duró cerca de una semana. En aquel lapso la mujer solo se movió para atender a sus necesidades más básizas, debido al embarazo que transita.