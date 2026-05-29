Deportivo Roca lanza un gran sorteo con importantes premios para fortalecer sus proyectos institucionales

El Club Deportivo Roca presentó una nueva iniciativa destinada a reunir fondos para afrontar distintos desafíos económicos y continuar impulsando el desarrollo de la institución, en tiempos económicos complejos. Se trata de un sorteo especial que se realizará el próximo 20 de julio y que tendrá como premio principal un automóvil 0 kilómetro, además de otros atractivos premios.

La propuesta busca convocar a socios, simpatizantes y vecinos de la región para colaborar con el crecimiento de una de las entidades deportivas más importantes del Alto Valle. Desde la dirigencia explicaron que los recursos obtenidos permitirán acompañar distintos compromisos asumidos por el club y sostener obras e inversiones que forman parte de su planificación.

Foto archivo.-

El presidente de la institución, Jorge Escaris, destacó que la iniciativa representa una oportunidad para que toda la comunidad pueda involucrarse y aportar al futuro del club. En ese sentido, remarcó que actualmente la entidad trabaja en la regularización de distintas obligaciones económicas heredadas de años anteriores y en la consolidación de proyectos que permitan seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva.

Un sistema digital para participar

A diferencia de las rifas tradicionales, el sorteo se realizará mediante una plataforma digital. Quienes deseen participar podrán ingresar al sitio web oficial del club o escanear un código QR para solicitar sus números.

Así luce el sitio web del «Depo» donde podés participar del sorteo.-

Una vez completado el trámite, el sistema informará el alias correspondiente para realizar el pago. Cada número tendrá un valor de 10.000 pesos.

Cuáles son los premios

El premio principal será un Toyota Yaris 0 kilómetro. Además, quienes participen podrán acceder a otros importantes premios, entre ellos una moto Benelli 180, una bicicleta mountain bike y viajes con estadía a Bariloche y Las Grutas.

Un Toyota Yaris 0km será el premio mayor.-

También se sortearán cinco pases plenos que otorgarán la condición de socio durante un año, con acceso a las instalaciones deportivas, la pileta y las canchas de tenis.

Sorteo en vivo y con escribano

Desde la institución informaron que el sorteo se desarrollará el 20 de julio mediante una transmisión en vivo por streaming. Para garantizar la transparencia del proceso, contará con bolillero y la supervisión de un escribano público.

La expectativa de la dirigencia es lograr una amplia participación de socios e hinchas, en una acción que apunta a consolidar el presente de la institución y generar recursos para seguir desarrollando actividades deportivas y sociales en beneficio de toda la comunidad.