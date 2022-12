Sex coach: derribar tabúes y salir de la zona de confort en Cipolletti

Ariana Morzilli se animó a derribar tabúes en el Alto Valle hablando de algo que resulta controversial, el sexo. Ella es Sex Coach y tiene un emprendimiento en el cual comercializa productos relacionados a lo sexual y el placer.

A diario sube contenido en su Instagram hablando de algo que ella define como básico, pero tabú, el sexo. Ariana comenzó su emprendimiento “Black Box” hace un año, durante la cuarenta. Su idea principal fue crear una tienda erótica, pero pronto vio que sus clientes necesitaban otro tipo de asesoramiento más allá de los productos que comercializa.

En dialogo con RIO NEGRO expresó: “me di cuenta que necesitaba más herramientas para poder ayudar a mis clientes, por eso empecé a buscar formas para capacitarme. Cuando comencé a investigar sobre las capacitaciones no encontraba ninguna en Argentina, llegué a pensar que estaba inventando lo que buscaba, pero al final encontré la carrera de Sex Coach en España y ahí me recibí”, manifestó Morzilli.

Las consultas que más recibe son de parejas jóvenes que buscan reactivar su vida sexual luego de tener hijos. “No está mal hablar de sexo, mis clientes a veces sienten mucha vergüenza de expresarle a sus parejas como se sienten durante esos momentos de intimidad. Y para eso está la figura externa de una Sex Coach”, remarcó Ariana.

Su perfil en Instagram @Arita_sexcoach

La autoestima es otro punto que busca abordar para empoderar a las personas y que puedan sentirse cómodas con su cuerpo, y que esta sea una herramienta para vivir el placer de otra manera. En su perfil, ofrece propuestas acerca de cómo cambiar las creencias que tenemos de nosotros mismos, y cómo mantener el deseo y no caer en la rutina diaria de la vida en pareja.

De contadora a Sex Coach

Antes de dedicarse por completo a su emprendimiento y a crear contenido para redes sociales, Ariana era contadora. “Al principio me daba un poco de vergüenza mostrarme en mis redes como Sex Coach. Porque exponía mi cara, pero me di cuenta de que las personas se interesan por cosas básicas, pero no se animan a hablar”, señaló.

En sus redes sociales cuenta con casi 15 mil seguidores a los que les brinda asesorías gratuitas de Sex Coaching. “Soy una suerte de guía. La idea es despejar dudas, dar consejos. Si no sabes cómo estimular a tu pareja, te explico cómo hacerlo”, compartió Ariana.

Comento que semanas estuvo recorriendo el paseo de la costa en Neuquén mientras repartía lubricantes a quienes transitaban por el lugar. «La idea fue incentivar a los vecinos a que se animen a comenzar a jugar con algo tan sencillo como un lubricante y un aceite, para probar después nuevas sensaciones», compartió Ariana.